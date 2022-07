Ci sono delle spiagge a Posillipo in cui è stato messo un limite agli ingressi. Per accedervi pare si debba utilizzare un apposito applicativo. Il sindaco Manfredi ha detto in proposito che si tratta di una esplicita richiesta arrivata dall’autorità portuale a cui si sarebbe piegato. In molti hanno protestato. A piazza del Municipio pare ci sia stato un variopinto sit-in di protesta in forma balneare, come si conviene a chi rivendica il diritto al mare d’estate. E tuttavia, proteste e scaricabarile a parte, dopo qualche confusione, il dispositivo sembra funzionare. Scoraggiata probabilmente dal numero chiuso, la gente non si è accalcata ai cancelli e i limiti vengono rispettati.

A pochi metri di distanza da Palazzo San Giacomo, invece, la Galleria Umberto continua ad essere la desolata terra di nessuno che conosciamo. Qui, proprietari e residenti, i commercianti, sembra non vogliano fare la loro parte. Le telecamere non sono state installate, la vigilanza non c’è. Il risultato è che da una certa ora non conviene avventurarsi per quei luoghi.

I luoghi appunto, lo spazio. Ogni democrazia è un ambito associativo concreto all’interno del quale solo si possono godere diritti ed esercitare la libertà politica.



Politica, appunto, perché della polis. Per la libertà selvaggia, quella romanticissima da ultimo dei Mohicani c’è la natura incontaminata. Chi occupa questo spazio e il modo in cui ci sta fanno la differenza. Non tutti hanno diritto a stare nella polis, altrimenti il diritto dei cittadini andrebbe a farsi benedire. A ben vedere, anche la città è a suo modo a numero chiuso.

Lo spazio poi non è un supporto neutro, sul quale gli attori sociali si muovono. Se una piazza è attraversata da scooter che a tutta velocità inscenano dei rodei, le persone normali che sarebbero in altre circostanze tentate di attraversarla o, semplicemente, di intrattenervisi, popolandola di parole, interessi, passioni, vengono letteralmente allontanate, espulse. Una strada, una piazza e, sulla stessa linea, una spiaggia in cui l’arbitrio, la prepotenza, la mera disattivazione delle regole della convivenza civile prendono il sopravvento, diventano luoghi politicamente inagibili, sottratti cioè alla piena e libera disponibilità del cittadino.

Ciò che dunque fa la differenza tra un mero suolo impiantito e uno spazio politico è la presenza di regole che presiedono all’interazione tra gli individui. In assenza di regole, gli individui sono restituiti a meri rapporti di forza. Chi è in grado di esercitare efficacemente un qualche potere di intimidazione, prevale; gli altri, si ritirano. La Galleria Umberto e le spiagge di Posillipo raccontano la stessa storia in modo simmetrico e opposto. In Galleria entro a mio rischio e pericolo; in spiaggia accetto il vincolo numerico della capienza massima in nome di un godimento ordinato di un bene comune. E siccome lo spazio è fisico. Ha cioè limiti suoi, accettando il vincolo del numero accetto anche di tutelarne l’integrità paesaggistica. Centinaia di persone che si accalcano in un luogo che ne può contenere al massimo venti non fanno bene né a sé stesse, né tanto meno al posto.

Detto questo, ci sono altre considerazioni che si possono fare al riguardo. Se, come si spera, la situazione delle spiagge a numero chiuso si normalizzerà secondo le nuove disposizioni, quale lezione ricavarne per la città? A me pare che ce ne sia una molto importante. La sociologia da diporto che popola la sfera della comunicazione si rappresenta Napoli come città senza regole e oscilla sistematicamente tra folklore e indignazione. Eppure, i comportamenti umani obbediscono a criteri precisi. Si espandono dove non trovano limiti; si adattano ai limiti purché questi vengano presidiati con costanza e rigore. Se c’è una sbarra che mi inibisce il passo, prima o poi sarò tentato di attraversarla. All’inizio, il mio passo sarà incerto e titubante, ma man mano che avanzo l’assenza di controlli mi rassicura e andrò avanti sempre più spedito. I comportamenti collettivi sono sostanzialmente dello stesso tipo. Lo spazio pubblico è uno spazio negoziale, in cui individui e gruppi saggiano costantemente fin dove si possono spingere. Il divieto ha una funzione pedagogica se viene costantemente esercitato, altrimenti quello che apprendo è che non vale niente e ancor meno vale l’autorità che lo ha istituito. Prima che il comportamento diventi spontaneo ce ne vuole; nel frattempo conviene non mollare la presa.

In questo senso, la città è uno spazio educativo permanente i cui apprendimenti dipendono sostanzialmente dalla determinazione dell’autorità a farsi rispettare dai cittadini. La cosiddetta movida napoletana è così selvaggia caotica e prevaricatrice perché nessuno mai ha veramente pensato di poter imporre delle regole. Non dei meri appelli, che non servono e mai sono serviti a niente e a nessuno, ma una forza attiva di contenimento e regolazione. Solo così i singoli e i gruppi sociali apprendono a comportarsi in modi tali da garantire la possibilità di godere della piena agibilità dello spazio comune.

Chissà, se la notte della Galleria non fosse deserta della legge come attualmente è, anche i giocatori di pallone o i motociclisti che ne occupano prepotentemente il vuoto comincerebbero a imparare qualcosa. Che la città è tale perché mette un freno alla libertà selvaggia del più forte, del più temerario e semplicemente del più prepotente. La città rende liberi, diceva un vecchio motto fin dal Medioevo, appunto perché allo spazio dell’arbitrio feudale del contado oppone lo spazio regolato del cittadino, dove il prepotente incontra il muro della legge.