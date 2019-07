CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Luglio 2019, 21:31 - Ultimo aggiornamento: 13 Luglio, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha convinto quasi nessuno, nelle sue prime dichiarazioni, Ursula von der Leyen, la candidata tedesca alla presidenza della Commissione Europea. E la ragione di ciò è piuttosto semplice: le forze politiche tradizionali, presunte vincitrici delle ultime elezioni europee, sono in grave disaccordo fra loro su molte questioni cruciali dell’Unione, fra le quali quella migratoria. Se si esaminano attentamente le sue dichiarazioni si capisce, facilmente, anche perché. Come spesso accade ai governanti europei,...