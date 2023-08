In un sistema democratico conflittuale come è il nostro può accadere, come effettivamente accade, che la dialettica tra maggioranza e opposizione assuma toni anche accesi. Succede così che da una parte l’opposizione accusi il governo di essere incapace, oppure di togliere diritti acquisiti ai cittadini, mentre i rappresentanti del governo dall’altra parte rimproverino gli antagonisti di oggi, che erano stati al governo fino a ieri, di avere sfondato i conti oppure di aver avvelenato i pozzi prima di lasciare la gestione della cosa pubblica, nella consapevolezza che avrebbero perso le elezioni.

Non a caso, ai nuovi governanti è toccato l’ingrato compito di cancellare o modificare radicalmente qualche legge che si è dimostrata una vera e propria idrovora di denaro dei contribuenti, mentre i predecessori, che magari in qualche caso non avevano condiviso queste forme di allegra spesa pubblica, protestano, assumendo che per tal via si condannerebbero alla povertà milioni di nostri concittadini. Ovviamente, come sempre, la ragione sta nel mezzo. O, meglio, risiede nella storia. Dato che, anche se si dibatte di misure di intervento nuove, ci si riferisce pur sempre a problemi antichi e mai risolti, come la disoccupazione, il troppo scarso tasso di crescita dell’economia, il sottosviluppo del Mezzogiorno, l’inadeguatezza del sistema scolastico, e via discorrendo.

Insomma la responsabilità dovrebbe essere equamente divisa.

D’altra parte viviamo in un paese che non ha mai realmente voluto, se non nel primo decennio dello Stato unitario, liberalizzare l’economia, che ha fatto battaglie sulle tasse senza mai abbassarle e che ha sempre vissuto come se il domani non dovesse arrivare mai, scaricando l’onere di un debito pubblico elefantiaco sulle generazioni future.

Normale quindi che lo scaricabarile sia assurto a sport nazionale. Ma oggi questa simpatica pratica risulta incattivita da due circostanze. La prima riguarda il fatto che, malgrado si proclami costantemente che chi vince le elezioni ha diritto di governare per cinque anni, non sempre la prospettiva è mantenuta. Principalmente per la circostanza che la durata dei governi non dipende sempre, come abbiamo avuto modo di apprendere, dal loro consenso parlamentare, quanto dal fatto che non mancano i soggetti esterni, come ad esempio i cosiddetti mercati internazionali, che esprimono giudizi sui governi e possono anche farli dimettere. Inoltre periodicamente, oltre alle elezioni generali, si tengono numerose altre prove elettorali, come è il caso delle elezioni locali, ma soprattutto, tra breve, di quelle europee. Con la conseguenza che, in attesa della prossima sfida, i partiti cercano di assestare le loro posizioni, o più spesso di migliorare i loro risultati. E per questo sono disposti a qualunque cosa.

Non si devono poi trascurare gli effetti dell’entrata prepotente della rete nella competizione elettorale. Non tanto per i sondaggi quotidiani a cui sono sottoposti i partiti, quanto piuttosto per il nuovo metodo di formazione del giudizio da parte degli elettori. Oggi tutti vogliono partecipare alle scelte politiche giorno per giorno, in una sorta di referendum permanente. Quindi i partiti, anziché essere concentrati a portare a casa un successo alle prossime elezioni, guardano solo a non perdere il consenso giorno per giorno e a non perdere occasione di lisciare il pelo di ogni possibile elettore . Ovvio che, se quello è l’obiettivo, non si può fare a meno di alzare sempre più la voce e, diciamolo francamente, spararla sempre più grossa. Nella consapevolezza che l’opinione pubblica si appassiona e prende posizione solo quando l’argomento diventa rovente.

Ecco perché di frequente nelle proposte politiche manca il quadro complessivo. Troppo spesso si insiste su singole questioni, magari anche non coerenti con la linea politica generale di chi le solleva. A volte anche evocando vere e proprie sollevazioni della popolazione, quasi che una sorta di legge non scritta impedisca di riconsiderare misure precedentemente assunte, che avevano il pregio di essere popolari, se non anche populiste, ma non la qualità di essere in linea con lo stato delle finanze pubbliche. Insomma la tradizione di qualche lustro fa’ della “controfinanziaria” dell’opposizione, visione alternativa a quella del governo, ma coerente sotto un profilo pragmatico e politico, sembra definitivamente tramontata. Tuttavia occorrerebbe maggiore attenzione. Non è interesse di nessuno trovarsi a gestire domani un cumulo di macerie.