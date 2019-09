La manovra di bilancio alla prova delle ferree leggi della fisica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 24 Settembre 2019, 22:30

Mentre l’Istat, revisionando i criteri con cui stimare il Pil - cioè la ricchezza del nostro Paese - ci dice che nel 2018 la crescita è stata dello 0,8%, in ribasso dello 0,1% rispetto alla stima precedente (con un rapporto deficit/Pil pari al 2,2%) e l’Ocse ha confermato in questi giorni che quest’anno il Pil non crescerà e l’anno prossimo cresceremo, forse, dello 0,4% (invece dello 0,7% previsto), il Governo sta cercando di correre ai ripari con un’impostazione della manovra avente come...