C’è da provare a capire perché nonostante i successi sportivi, il boom del turismo, la città trasformata in set cinematografico all’aperto, Napoli continui a mostrarsi come città “ferita a morte” da una violenza cieca, barbara, che colpisce ovunque, incurante ed indifferente al rigore delle leggi, delle sanzioni, delle conseguenze sulle vite di autori e vittime degli agguati. Nel ripercorre l’avvilente “Via Crucis” degli ultimi giorni di vita cittadina non si può non partire dall’inquietante episodio dell’incendio della Venere di Michelangelo Pistoletto, installazione d’arte contemporanea, che riproduceva mirabilmente in forma monumentale il capolavoro dell’artista biellese del 1967.

Un presidio di civiltà, bellezza, cultura, arte orribilmente, irrimediabilmente sfregiato e vilipeso, lasciato senza adeguata tutela alla mercé di chiunque. Ciò ad appena un giorno di distanza dalla denuncia del presidente del “Borgo Marechiaro” Sergio Mannato dopo l’accoltellamento da parte di un minore (16 anni!) del bagnino F.A. A Marechiaro «su due persone che scendono al mare una è in possesso di un coltello, ciò perché si teme che si possano incontrare esponenti di clan rivali».



A Marechiaro non più solo i ciclici omicidi di camorra, le stese delle baby gang, gli altarini dedicati ai boss ma anche una violenza urbana sfrenata, che pervade i luoghi dell’arte, della movida, del divertimento, le spiagge, il mare. Altrettanto amare le parole del proprietario dello ristorante Cicciotto a Marechiaro, l’ 83enne, energico Giovanni Capuano: «Sono qui da una vita, mai vista tanta violenza come negli ultimi anni».

La violenza, la volgarità (mi ha colpito il racconto di Crimaldi sull’ energumeno interamente tatuato che si abbassa il costume e si libera dei propri bisogni fisiologici in presenza di un’ anziana signora incredula, il teppismo scomposto e sguaiato scandiscono i giorni e le ore di questa torrida estate partenopea! Come non essere preoccupati? Soprattutto è possibile assistere a tale imbarbarimento della vita pubblica disarmati, imbelli, quasi con uno spirito di rassegnata resa?

Ovvio che no, sacrosanta la richiesta di più stringenti ed efficaci presidi del territorio da parte delle forze dell’ordine, ma, a parer mio, occorre anche altro. Come non immaginare un grande progetto di rieducazione al vivere in comunità ed alla legalità dei ragazzi soprattutto quelli provenienti dai quartieri socialmente e culturalmente deprivati? Proprio ieri sul Mattino Geppino Fiorenza (autorevole esponente di “Libera”) ricordava l’ importante esperienza dei “maestri di strada” a Napoli con, tra gli altri, Cesare Moreno e Marco Rossi Doria.

Ebbene a parer mio è proprio all’inventiva, al coraggio di provare ad affrontare e contrastare le devianze e la sottocultura del crimine organizzato proprie di quella positiva “impresa” socio- culturale collettiva che bisognerebbe ispirarsi. Con iniziative concrete contro la dispersione scolastica, introducendo nelle nostre scuole figure professionali come i psicopedagogisti, in un rapporto veramente sinergico, quotidiano tra l’ insieme delle Agenzie educative: famiglia, soprattutto, associazioni, parrocchie, mondo della formazione e dell’istruzione. Napoli e la sua area metropolitana hanno urgente bisogno di ribellarsi alla dilagante cultura della camorra, occorre subito mobilitare le coscienze, le energie, le risorse civiche migliori di cui per fortuna disponiamo “ad abundantiam”.

Si tratta di un’ impresa complessa, che avrà bisogno di tenacia e tempi lunghi, ma a cui la Napoli migliore non può sottrarsi, già quasi un quarantennio fa Giovanni Falcone ci ricordava che :«La mafia (quindi la camorra) è un fenomeno umano e come tale destinato a nascere, dispiegarsi nel tempo ed infine morire».