La notte infinita di Piazza Garibaldi e il disastro dell’accoglienza

Sono passati appena sette mesi dalla riconsegna di piazza Garibaldi - a lungo in ostaggio di un cantiere che sembrava eterno: i napoletani lo ricordano ancora oggi come un incubo - e nessun esercizio di illusionismo, nessun abracadabra può cancellare il buco nero nel quale la zona della stazione è nuovamente precipitata.



Nessun incantesimo, di quelli abitualmente serviti per spargere fumo negli occhi, può cancellare il degrado, il bivacco, gli accoltellamenti, le risse, le mazzate sotto gli occhi dei turisti inorriditi, il disprezzo delle regole, il maleodorante suk di stracci e rifiuti. Anche i vigili urbani - che parlano a ragion veduta, dal momento che il dieci per cento dell’intero corpo di polizia municipale è impegnato in quell’area - hanno deciso che la misura è colma e maturato la clamorosa decisione di scrivere al prefetto e al sindaco. Una lunga e dettagliata lettera-denuncia che ha il sapore di una resa: piazza Garibaldi è fuori controllo, vi convergono illegalità di ogni tipo e non v’è vigilanza, o posto di blocco, che sembri impensierire i violenti, gli spacciatori, i balordi. E tutti coloro, compresi i migranti irregolari e i richiedenti asilo, che hanno scelto il “pianeta ferrovia” come luogo di bivacco.



I vigili toccano un nervo scoperto dell’amministrazione spargi-fumo: questa zona della città è perduta, non vi avanza alcuna idea di decoro, non vi alberga alcun progetto di contrasto dell’illegalità diffusa. Gli agenti (come noi) sono stufi delle chiacchiere e chiedono alle istituzioni di muoversi e di fare chiarezza sulle politiche di decoro e di sicurezza, ma soprattutto sugli interventi da mettere in campo per evitare che il disagio sociale e la crisi economica possano far esplodere la polveriera.



Per prima cosa va detto che questo non è il momento della resa. Ha ragione l’ex sindaco Bassolino quando afferma che ci troviamo di fronte a un grande problema di ordine pubblico che richiede la presenza continua di tutte le forze dell’ordine.



Dunque agenti di polizia municipale ma anche carabinieri, polizia e Finanza. Ma è fin troppo evidente, come avverte lo stesso Bassolino, che la risposta delle istituzioni non può essere confinata in un perimetro puramente repressivo.

Gli stessi vigili, nella lettera-denuncia a De Magistris e al prefetto Valentini, chiedono che si faccia chiarezza sul «modello di città che si vuole costruire». Un modello di cui facciamo fatica a scorgere le tracce. Ieri come oggi.

Lo dimostra il fatto che il restyling della piazza, dopo il taglio del nastro dell’anfiteatro e dell’area verde, non è stato accompagnato da alcun progetto di rilancio del territorio, da alcuna idea di futuro. Con il risultato che, dopo le prime settimane di entusiasmo, il sogno dell’agorà multiculturale e multirazziale è andato progressivamente sbriciolandosi. Ed è un miracolo che la nuova “arena”, il campetto da basket e il playground per i bimbi siano stati finora risparmiati dalle teppaglie più o meno organizzate.



Nel caso di piazza Garibaldi, più che altrove, allo storico intreccio tra degrado e malavita si affianca un’incapacità per così dire strutturale di guardare al futuro, di accompagnare i progetti di riqualificazione urbana. In mancanza di un’idea di futuro, non si è riusciti a evitare che questa zona della città diventasse un’enclave, e che gli immigrati vi venissero concentrati tutti, praticamente all’ammasso, senza alcuna idea di accoglienza, con il risultato che oggi quegli stessi immigrati, e tantissimi richiedenti asilo, trascorrono le giornate in un eterno bivacco sui marciapiedi, parcheggiati nei centri di accoglienza e lasciati allo sbando. Accade da anni e nutriamo sinceramente poche speranze che nella città uscita a pezzi, sul piano economico, dal tornado Covid i progetti di inclusione sociale degli immigrati possano fare passi in avanti, mentre la Molembeek napoletana diventa ogni giorno di più un incubatore di tensioni xenofobe, che rischiano di sfuggire al controllo di chi dovrebbe impedirle.



Piazza Garibaldi, così come l’intera area del Vasto, sconta un peccato d’origine che si chiama disastro dell’accoglienza. Se quello del “pianeta Ferrovia” non è solo un problema di controllo del territorio, se ci troviamo davanti, come è ormai evidente, a una grande emergenza civile, allora bisogna - altro che resa - serrare i ranghi e sottrarre quello che resta del biglietto da visita della città a un destino di orrore e rovina.

