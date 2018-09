La parabola di Macron e le troppe promesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Settembre 2018, 23:02

È proprio vero, è proprio così: al peggio non c’è mai fine. Un po’ meno di vent’anni fa, gli americani dicevano che quello che c’era di bello e di buono, in George Bush jr. e nel suo governo, era che si era toccato il fondo e le cose potevano ormai solo migliorare: ma, dopo un mezzo sospiro di sollievo con Obama, è arrivato Trump; quanto ai francesi, era ovvio che dopo la pesante delusione di Sarkozy, più in basso di François Hollande non si sarebbe potuti mai scendere....