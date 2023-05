A vuoto il secondo match point, il Napoli tenta nel terzo stasera a Udine di chiudere anche sotto l’aspetto aritmetico il discorso. Perché sul campo tutto è definito da tempo, con quel passo trionfale che gli azzurri hanno avuto soprattutto da gennaio a marzo.

Lo scudetto in albergo non si addice agli azzurri. Cinque anni fa Sarri - adesso alla guida della Lazio che ha battuto ieri il Sassuolo - dichiarò di averlo perso in un hotel di Firenze dopo Inter-Juve. Questo, invece, non è stato un danno: soltanto un rinvio. Stasera il Napoli giocherà in due stadi, Dacia Arena e Maradona. Un’unica spinta per gli azzurri, amareggiati per non avere colto l’attimo - cioè la vittoria - domenica scorsa nel derby con la Salernitana (non lasci tracce quel pareggio nei rapporti già tesi tra le due tifoserie).

È una festa prolungata. E ci vengono in mente quelle parole che Pino Daniele lasciò alla fine della canzone “Sambaccussì”: «Quanno fernesce ‘sta canzone? Nun fernesce cchiù...». Non c’è alcuna ansia perché il Napoli deve essere soltanto accompagnato sul podio dalla sua magnifica gente, pronta a radunarsi due volte al Maradona in pochi giorni, stasera e domenica per la partita contro la Fiorentina, avversaria anche il 10 maggio ‘87, quando Diego ci portò nel giardino della felicità. Le storie di quel Napoli e di questo sono state saldate da tempo, con le processioni al Murale di via de Deo e allo stadio. C’è voglia di brindare finalmente a questo scudetto del merito (o dell’onestà, se si vuole utilizzare la chiave di De Laurentiis, contestata da Allegri e dalle altre tifoserie), di scelte tecniche e finanziarie che - come quelle del Milan nello scorso campionato - dovrebbero essere il modello per il calcio che verrà, obbligato a rispettare gli equilibri.

E quale Napoli verrà, dopo il terzo scudetto? Sarà opportuno porsi la domanda più in là anche se le parole di Spalletti fanno riflettere. De Laurentiis ha da tempo confermato la sua permanenza nella prossima stagione, in virtù del vincolo contrattuale ma soprattutto dell’ottimo lavoro. Il tecnico aveva bruscamente troncato il discorso in precedenti occasioni, invece ieri, a poche ore dalla partenza per Udine, ha sottolineato: «Il futuro? Mi chiederò come sempre se sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico che ha questo sentimento quello che merita. Da lì si parte per capire».

Restare o andare dopo il trionfo? Spalletti è certamente all’altezza del sentimento (e delle attese) di Napoli e non adesso che ha vinto lo scudetto: la scelta di De Laurentiis, come di Luciano, era stata quella giusta già due anni fa. Piuttosto (e più dell’aspetto economico del contratto) c’è il tema della costruzione della squadra, di un possibile nuovo disegno (dipende dalle offerte per i big) dopo quello che si è rivelato perfetto in questa stagione. Non a caso, il tecnico ha ricordato che il suo sguardo verso De Laurentiis che parlava di obiettivo scudetto un anno fa voleva dire: «E ora vediamo che squadra fare». Spalletti avrà tempo per fare l’ultima riflessione e comunicare la sua decisione. Come nel caso del direttore sportivo Giuntoli, il punto non è il vincolo contrattuale fino al 2024. Ma c’è intanto da celebrare lo scudetto che appartiene davvero a tutti, non solo ai titolarissimi che hanno spinto il Napoli lassù: non è un caso che gli ultimi gol di aprile siano stati segnati da Raspadori e Olivera, due che hanno fatto tanta panchina.