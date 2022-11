Forse non c’è nulla che metta d’accordo economisti, demografi, intellettuali, giornalisti e politici come la necessità di agire contro l’allarme demografico. Negli ultimi anni, si sono infatti moltiplicati libri, appelli, interviste e convegni sull’argomento. L’Italia è un Paese che invecchia. Questo non significa soltanto che vivremo più a lungo, il che è una buona notizia, ma anche che ci saranno sempre meno lavoratori a produrre beni e servizi e a finanziare le prestazioni dello stato sociale, prime tra tutte pensioni e sanità.

Eppure, benché tale consapevolezza sia diffusa, ancora tanta, troppa fatica si fa a trovare soluzioni efficaci, condivise e durature. Come si inverte il crollo demografico? Come si convincono le giovani coppie ad allargare la famiglia?

Recentemente è tornata in auge la proposta del cosiddetto “quoziente familiare”, un meccanismo fiscale che dovrebbe premiare, in termini di un consistente risparmio d’imposta, coloro che decidono di crescere dei figli. Si sente spesso ripetere che il quoziente familiare ha funzionato molto bene in Francia. Ed è vero. Si tratta di un’affermazione di senso compiuto e anche corretta dal punto di vista storico. Si capisce bene quindi come e perché il governo Meloni lo stia studiando come impegno programmatico. Gli economisti, tuttavia, hanno questa antipatica tendenza a complicare anche le cose (apparentemente) semplici.

Siamo sicuri, si chiedono infatti, che sia tutto e solo merito del quoziente familiare se la Francia ha il tasso di fecondità totale (per i non demografi, il numero di figli per donna) più alto d’Europa? In altre parole, basta questo strumento per assicurare la necessaria inversione di tendenza?

La risposta, come si potrà ormai intuire, è negativa. Per diversi motivi. Il primo è che uno strumento da solo non può nulla. Si tratta di rivoluzionare comportamenti individuali e un atteggiamento sociale ormai consolidati nel tempo. Che si utilizzino detrazioni fiscali, come il nostro Paese ha sempre fatto fino a due anni fa, l’assegno unico, come ora, oppure il quoziente familiare, come sembra essere intenzione del governo, il punto non cambia. Non ci si può limitare a una sola misura, per quanto ben congegnata. Cos’altro mancherebbe? La lista è lunga: servizi per una migliore conciliazione del tempo familiare e del tempo lavorativo, come congedi parentali, asili nido, orari scolastici adeguati; un welfare state più orientato alle esigenze delle giovani coppie con figli piccoli, a oggi la categoria familiare maggiormente esposta al rischio di povertà nel nostro paese; e così via. Il secondo motivo è che la misura, per essere efficace, non può essere finanziariamente simbolica.

Quanto costa un figlio? Tenendo conto di asili nido, baby-sitter, spese alimentari, pannolini, vestiario e medicine, le stime più recenti di Banca d’Italia arrivano a circa 600 euro medi al mese per i primi 18 anni. Ovviamente non se ne deve fare carico interamente la comunità. Ma che tipo di impatto può avere una misura che assegni a una famiglia solo qualche centinaio di euro l’anno? Inoltre, la misura deve anche essere equa. Il nostro Paese, ma non siamo i soli, sembra avere un serio problema nella definizione di ricchezza e redditi elevati.

Prendiamo per esempio una famiglia con un solo figlio e reddito sufficientemente basso da godere di determinati benefici fiscali, diciamo di circa 15 mila euro. Questa famiglia ha probabilmente diritto alla misura massima dell’assegno unico e, se ha la fortuna di avere un Comune che fornisce il servizio, potrà probabilmente anche frequentare l’asilo nido gratuitamente. Una famiglia con reddito superiore solo di poche decine di migliaia di euro a quella precedente, diciamo 50 mila euro, ma con due o addirittura tre figli, riceverebbe al contrario il trattamento minimo dell’assegno. Esattamente come una famiglia dal reddito milionario, per intenderci. In più, dovrebbe pagarsi interamente l’asilo nido (nella migliore delle ipotesi, circa 500 euro al mese). Non solo: il reddito di questa stessa famiglia ricade già nello scaglione più elevato dell’Irpef. E, se le indiscrezioni di questi giorni fossero confermate, rischia anche di vedersi tagliate una parte delle detrazioni cui ha avuto diritto finora. Insomma, i benefici si distribuiscono secondo una “U”: i redditi più bassi pagano poche imposte e ricevono sussidi informa monetaria o reale (il nido gratuito), i redditi molto elevati pagano imposte sostitutive piuttosto basse perché spesso non si tratta di redditi da lavoro ma di redditi da capitale; i redditi intermedi, infine, non ricevono sussidi – o ne ricevono di molto bassi - e pagano la maggior parte delle imposte raccolte nel paese. Nemmeno a farlo apposta, una delle debolezze del quoziente familiare in Francia è proprio questa regressività dei benefici dopo una certa soglia. Sarebbe dunque utile importare solo gli aspetti virtuosi del quoziente familiare e non anche quelli più iniqui.

Infine, un altro motivo per cui una misura da sola non basta è che l’instabilità politica italiana non privilegia la certezza di una misura. Se è la cultura che va cambiata, nessuna proposta può conseguire effetti strutturali e duraturi se viene cambiata a ogni nuovo governo. C’è da dire che, essendo a inizio legislatura, sembra il momento ideale per cominciare con la sperimentazione. A patto che non diventi l’ennesima, di tante, ad avere vita breve. E patto, soprattutto, che a pagare non siano sempre gli stessi.