Mercoledì 19 Giugno 2019, 21:16 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 21:22

La verità, vi prego, sulla verità. E sulla malapianta del populismo, sugli affanni della democrazia rappresentativa e sulle profonde modificazioni dello spirito pubblico comportate dalla straordinaria accelerazione tecnologica che stiamo vivendo. Possibile che abbiano tutti ragione, e che per fare l’elogio della libertà di pensare, che non arretra dinanzi a nulla, si possa arrivare al punto di rendere omaggio al coraggio dei terrapiattisti, come ha fatto Beppe Grillo?È cosí deprecabilmente conformista, e antidemocratico, ritenere invece che il terrapiattismo è una pura scemenza? Tutti però ne parliamo e ne scriviamo: per alcuni la verità è spacciata e siamo già entrati nell’era della post-verità. Per altri, ad essere spacciati sono gli istituti della rappresentanza, ed è tempo, ormai, che si compia la transizione verso la democrazia diretta. Per altri ancora, è la realtà stessa che si è dissolta in una nuvola di rappresentazioni: volerle ridare vita, e senso, è inutile accanimento.