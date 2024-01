In un contesto in cui lo scontro politico si fa sempre più aspro e per tanti versi anche più fazioso si poteva sperare che trovassero maggior riscontro le parole pronunciate dal presidente Mattarella nel messaggio di fine anno.

Il Capo dello Stato invitava al disarmo delle contrapposizioni e denunciava il crescere della violenza nelle comunicazioni sulla Rete. Così non è stato, complice la spinta a fare audience a tutti i costi in vista di una campagna elettorale che si pensa possa essere decisa dalla mobilitazione delle minoranze radicalizzate (forse contando che il resto se ne stia a casa disertando le urne: un altro pericolo denunciato dal Capo dello Stato).

Analizzando alcuni episodi che hanno alimentato il clima surriscaldato di questi primi giorni dell’anno (in verità più surriscaldato nella comunicazione che nel sentire della gente) si può riflettere sul venir meno di quello che una volta si chiamava il senso dello Stato. La nostra Carta costituzionale ricorda all’art. 54 che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”, ma da tempo sembrano diventate parole al vento. Il caso del deputato pistolero e del giudice contabile che pontifica sui social sono diventati argomenti all’ordine del giorno nei talk show, ma il cuore del problema viene affrontato quasi sempre con spirito di parte: censurabile il comportamento che può nuocere alle fortune dell’avversario politico, scusabile e circoscrivibile quanto tocca il proprio interesse elettorale.

Dovrebbe essere banale sapere che la condizione perché si affermino certi valori è che siano condivisi da tutti e che chi li viola incontri la riprovazione unanime senza che questo serva per guadagnare con le accuse incrociate qualche spazio polemico per concorrere alla strumentalizzazione politica. Il senso delle istituzioni deve essere un valore condiviso, ma al tempo stesso il suo rispetto va rivendicato al di sopra dei presunti vantaggi polemici che si possono acquisire con la denuncia delle sue violazioni. Il censurare il comportamento di un parlamentare che gira armato senza ragione e che per di più esibisce l’arma come fosse un giocattolo riguarda la tutela della figura di chi si è assunto l’onore e l’onere di rappresentare il popolo e servire lo stato. Non ci sono scusanti, anzi l’invocazione a copertura di un pasticcio del privilegio dell’immunità parlamentare, non solo dimostra ignoranza di cosa sia realmente quell’istituto (che nella sua essenzialità costituzionale va difeso evitando di sporcarlo), ma alimenta l’immagine del parlamentare bullo che tanto contribuisce alla crescita del qualunquismo.

Altrettanto condannabile un giudice contabile che usa un social per schierarsi politicamente contro il governo in carica usando un linguaggio da comizio di terz’ordine, anzi invitando persino le opposizioni a non avere remore a far cadere il paese nell’esercizio contabile provvisorio. Il magistrato in questione ha cercato di nobilitare questo ed altri gesti del genere come espressione della libertà di opinione, senza capire che ci sono modalità opportune per esprimere le proprie idee (ammesso e non concesso che certe frasi possano essere definite idee) e che il ruolo che si riveste impone doveri di credibilità: si esprimeva infatti su una materia di sua competenza come giudice, non su argomenti estranei sui quali è libero di intervenire come ritiene (il buon gusto non si può imporre).

Una ulteriore testimonianza della discutibile gestione della lotta politica riguarda il caso dell’inchiesta sulla società gestita da Tommaso Verdini. Colpisce un osservatore non partigiano che tutto si stia concentrando sulla richiesta al ministro Salvini di riferire in Aula. Dovrebbe essere interesse di tutti in questo caso avere una seria inchiesta interna su cosa succede in una agenzia delicata e importante come l’ANAS. Non è lo spettacolo di un dibattito-zuffa parlamentare con un ministro da mettere sotto accusa o da difendere a seconda dello schieramento politico che è utile a toccare toccare il cuore di un problema delicato, quanto lo stabilire se sia vero o meno che un ente come l’ANAS può essere inquinato da corruzione, gestione delle carriere sulla base di favori elargiti, o anche semplicemente da connivenze col potente di turno.

Non è una questione da lasciare solo in mano alla magistratura, che sta intervenendo, ma che lavora con tempi biblici. Lo Stato e l’amministrazione pubblica devono essere in grado, attraverso i loro strumenti interni, di mettere in chiaro quanto è accaduto. Se con queste indagini verranno alla luce responsabilità di ministri o sottosegretari di questo governo o dei governi precedenti (i fatti contestati finora si riferiscono al mandato di questi ultimi), ci sarà tempo e modo di aprire un dibattito politico su fatti concreti e non su pregiudiziali di schieramento e di predisporre interventi per sanzionare e modificare quel che non funziona (il che è molto più utile della dannazione o santificazione di questo o quell’uomo politico in un fuoco d’artificio di populismi retorici).

L’equilibrio del sistema politico è un bene prezioso nelle democrazie e le risse di fazione lo mettono in crisi con ricadute pesanti. Nella confusione difficilmente si fa giustizia o si migliorano le istituzioni. Sarebbe bene non sprecare occasioni per accogliere le raccomandazioni di Mattarella per una politica finalmente lontana dalle intemperanze delle contrapposizioni a prescindere.