Che fine ha fatto la Costituzione? Quel concetto nel quale si radica una comunità politica e che rappresenta il portato di un popolo? La domanda non sembri oziosa. Da tempo, e non solo in Italia, assistiamo a una perdita della forza concettuale della Costituzione: troppe volte stressata con propositi di cambiamento e non poche volte oggetto di modifiche prive di pregio. Certo, la Costituzione non è un documento sacrale, che deve essere custodito sotto una teca di cristallo. Le Costituzioni si possono e si devono cambiare, ma solo quando è veramente necessario farlo.

E ciò anche al fine di ridare loro una nuova forza concettuale, che sappia imprimere un percorso chiaro e definito su cui re-instradare una nazione e dargli stabilità politica.

Ogni Costituzione ha un duplice volto: quello formale e quello materiale, che possono entrare in conflitto fra loro. Perché l’uno, quello formale, vorrebbe imporre la sua letteralità, che si ispira a quello che hanno scritto e voluto i costituenti. L’altro, invece, quello materiale, vorrebbe prevalere in virtù delle scelte che le forze politiche compiono con la legislazione e con la prassi applicativa, che risponde più allo spirito che alla lettera della Costituzione. Il problema è rimanere in un perimetro costituzionalmente adeguato, che può ridursi o ampliarsi a seconda delle contingenze e che non deve straripare in un senso o nell’altro.

Come in un gioco di specchi, la Costituzione mostra altri volti: meno visibili ma più dirompenti. Uno è frutto delle interpretazioni, a vocazione costituente, della giurisprudenza costituzionale, che spesso è come se riscrivesse la costituzione con le sue pronunce, che creano di fatto nuovi diritti costituzionali. L’altro proviene dai trattati europei, che sono gerarchicamente superiori alle costituzioni nazionali. Si pensi alle norme della cosiddetta Costituzione economica, che sono state completamente riscritte, in parte anche formalmente, da quanto stabilito e deciso nei trattati Ue. L’ultimo dei quali, quello di Lisbona, è più che una Costituzione europea, con i suoi diritti e poteri, sebbene sia fatto divieto di chiamarla così, per non urtare le prerogative sovrane dei singoli Stati.

C’è ancora un altro tema che albeggia nel concetto di Costituzione. Si tratta di una teoria evocata ma finora mai concretizzata. È l’ipotesi di dichiarare incostituzionali le riforme costituzionali che violassero i principi supremi dell’ordinamento. Una teoria rappresentata dalla giurisprudenza costituzionale nel 1988 che, laddove fosse mai applicata, minerebbe fin dalle basi il diritto costituzionale. Perché fondata sulla convivenza coatta di due concetti di Costituzione all’interno della stessa Carta. Da un lato, quella rocciosa, dei principi supremi, sebbene si ignori quali questi siano; dall’altro, quella malleabile, che può essere sindacata, scrutinata e fatta oggetto di pronuncia di incostituzionalità. Un puzzle costituzionale, lo avrebbe chiamato il filosofo Alf Ross; un ossimoro costituzionale, sarebbe meglio definirlo. Nell’idea originaria del concetto di Costituzione, secondo il costituzionalismo liberale di stampo americano, questa era e doveva essere una “higher law”. Una legge superiore e come tale non può essere violata da leggi a essa inferiori. Piuttosto azzardata sarebbe la certificazione di una violazione della Costituzione da parte di norme della stessa Costituzione, che non sono certo a essa subordinate ma piuttosto parificate.

Tornare alla Costituzione, vuol dire esserle fedeli. Senza stravolgerla con grandi riforme (come è stato fatto con il titolo quinto) o con capriole interpretative, frutto di superfetazioni costituzionali, che finirebbero con danneggiare il valore superiore della costituzione. Di cui dobbiamo essere gelosi custodi.