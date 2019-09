La riforma che fa acqua da tutte le parti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Settembre 2019, 22:30

Tra le tante intenzioni dichiarate da Conte al Parlamento in occasione della fiducia, ve ne è una che sembra più concreta delle altre, se non altro perché già avviata. Si tratta della proposta di gestione pubblica del servizio idrico, già in discussione alla Camera su iniziativa della deputata Daga. Non stupisce che il Premier abbia specificamente menzionato il progetto di legge. L’acqua pubblica è la prima delle cinque stelle nel simbolo del Movimento, che sul tema ha fatto propri gli obiettivi...