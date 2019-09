CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 22 Settembre 2019, 00:00

L’ultimo colpo in via Salvator Rosa è stato messo a segno una manciata di ore prima della manifestazione, a pochi passi dalla piazzetta dove il Questore di Napoli ha incontrato le mamme coraggiose. Mentre racconta l’episodio durante il quale i criminali hanno puntato una pistola contro la testa del figlio 16enne, Grazia L. non cede all’emozione. La 49enne napoletana, ribadisce convinta che «il coordinamento delle mamme non si fermerà ad una manifestazione in strada per bloccare la microcriminalità...