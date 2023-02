Trascorso un anno dalla invasione dell’Ucraina da parte dell’armata russa la guerra si intensifica e si incancrenisce. Nel pieno di un inverno freddissimo i russi, asserragliati sulle sponde orientali del Dnipro, bombardano Kherson e Kiev, mirano a distruggere le infrastrutture energetiche, idriche, telefoniche nella speranza di fiaccare la resistenza degli ucraini e di costringere il governo Zelensky a cedere. Sconfitti sul campo dalla forte motivazione che sorregge i combattenti ucraini e dalla superiorità delle armi fornite dagli alleati occidentali, provano a rifarsi con le bombe su obiettivi civili distruggendo e rendendo inabitabile ciò che non si riesce a conquistare. L’obiettivo, afferma il vice presidente della Duma Pjotr Tolstoi, indegno trisnipote del grande scrittore, è “rispedire l’Ucraina nel diciassettesimo secolo”.

Jurgen Habermas, il più grande filosofo vivente, ha ricordato che la guerra ha una sua logica perversa che “la alimenta e la prolunga” e invitato l’Occidente a non scoraggiarsi dal cercare attivamente le strade del negoziato. Habermas non ha alcuna titubanza nel ribadire che la guerra è responsabilità del Cremlino. Nel 2014 la Russia si è impadronita con un colpo di mano della Crimea, ha sobillato il separatismo nel Donbass con unità paramilitari addestrate e finanziate da Mosca.

Putin ha continuato a lungo a sostenere che le sue truppe non erano impegnate nei combattimenti malgrado una montagna di prove dimostrasse il contrario: solo le unità militari russe avrebbero potuto trovarsi nella posizione di sparare il sofisticato missile terra-aria Buk che abbattè un aereo di linea malese il 17 luglio del 2014. Morirono 298 persone. Poi, nel febbraio del 2022 la invasione della Ucraina che violava non soltanto il trattato russo-ucraino del 1997 sul rispetto dei confini ma anche il Memorandum di Budapest del 1994 che aveva assicurato all’Ucraina garanzie di sicurezza in cambio della sua rinuncia alle armi atomiche. In questa situazione Habermas sostiene che l’obiettivo dell’Occidente debba essere “non che l’Ucraina vinca la guerra, ma che non la perda”. Insomma, né vincitori né vinti. Possibile che la elementare aspirazione di un popolo aggredito di ricacciare l’invasore oltre i confini, di chiedere armi per combattere da uomini liberi possa suonare ad Habermas come una colpa?

Gli ucraini stanno subendo la devastazione di intere città, le stragi di civili inermi, l’esodo a milioni di cittadini, le torture dei prigionieri. Sarebbe moralmente oltre che politicamente inaccettabile mettere sullo stesso piano i due contendenti. Torniamo alle cause di fondo della guerra: Putin non accetta che, per l’Ucraina, la rivendicazione della indipendenza abbia sempre avuto un orientamento europeo. Quello che Putin non ammette possa esistere, ha ragione Marcello Flores, non è lo Stato dell’Ucraina, ma lo Stato di diritto in Ucraina. Lui vorrebbe un Assad o un Lukashenko ucraino, un burattino da manovrare a piacimento.

L’Ucraina non è ancora un modello costituzionale compiuto ma è un Paese con un governo democraticamente eletto, una popolazione cosmopolita di cui fanno parte moldavi, russi, russi bianchi, polacchi ed ebrei ed è una società che guarda avanti, guarda all’Europa. C’è chi sostiene che i russi non possano accettare una sconfitta né rinunciare alle mire annessionistiche sui territori occupati. Si ritiene che una sconfitta per la Russia comporterebbe il rischio della implosione interna. C’è da chiedersi perché l’Ucraina dovrebbe accettare il fatto compiuto della sovranità russa sulla Crimea, sul Donbass, sulle città del litorale orientale sul mar Nero, l’amputazione del 20 per cento del proprio territorio!

La guerra potrà proseguire a lungo ma i termini della situazione non muteranno. Non muterà soprattutto la condizione internazionale di isolamento della Russia. Né da questa situazione il regime verrà fuori minacciando, come fa Dmitrij Medvedev, olocausti nucleari. La possibilità di un sussulto democratico che dissolva l’autocrazia russa è ancora lontana. Le conseguenze delle sanzioni sulla economia russa, i passi falsi e le sconfitte sul terreno militare, la tenace resistenza degli ucraini potrebbero tuttavia favorire l’aprirsi di una riflessione critica sulla condotta neo imperiale nel gruppo dirigente russo e sui costi che essa comporta per il Paese. Sarà in grado Putin di individuare una via di uscita dal vicolo cieco in cui si è cacciato? Saprà disporsi (come a più riprese ha proposto vanamente l’Europa, vorrei ricordare ad Habermas) ad un negoziato su basi ragionevoli, senza porre condizioni capestro per l’Ucraina?

Una pace che premiasse la guerra di Putin non farebbe che incoraggiare nuove avventure belliche. C’è da augurarsi che ci sia nella classe dirigente russa chi sappia riflettere sul fatale errore di calcolo commesso con la invasione di un Paese sovrano. E trarne le conseguenze.