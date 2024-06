Chi ha un po' di memoria storica su Napoli conosce le turbolente vicissitudini della Metropolitana linea 6. C'è chi ne ricorda la denominazione originaria di Linea tramviaria rapida (Ltr) e sono passati già quasi 35 anni dai primi cantieri, dalle difficoltà di progettazione e attuazione sulla Riviera di Chiaia e anche dalla clamorosa inchiesta della Procura di Napoli che coinvolse tecnici e amministratori politici.

Poi la Ltr ha cambiato nome e parti del progetto, diventando linea 6 della Metropolitana e aumentando il numero di stazioni, anche dopo una brevissima stagione di vita, tra il 2007 e il 2013, con fermate ridotte e successiva chiusura del servizio per scarsità di passeggeri e personale. Preistoria, Napoli del passato? Purtroppo, la storia è sempre contemporanea sosteneva Benedetto Croce e il gelo di queste ore tra Comune e Regione, proprio sui finanziamenti da destinare alla Linea 6, lo confermano.

Dunque, occorrono 12 miliardi per mettere a regime la nuova Metro, destinata a collegare l'area occidentale e il centro anche attraverso una rete si interscambi con la linea 1 e la linea 2 sempre della Metro. Confermata l'inaugurazione fissata per il primo luglio, per il 2025 si vedrà.