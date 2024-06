La decisione di assumere un tecnico di livello altissimo. Una strambata da grande navigatore. Il tono del tweet, come già rilevato da qualcuno, ha il senso di una scelta comunicativa minimalista. Per dirla con un linguaggio cinematografico una scelta alla Moretti e non alla Scorsese o alla Coppola. Pur essendo in controtendenza con la roboante guasconeria del presidente.

L'andamento lento che ha condotto alla firma del contratto addirittura stava suscitando incertezza in qualche tifoso. Vuoi vedere che Conte non viene più? Mi hanno detto che all'ultimo momento al posto di Conte potrebbe arrivare Allegri…. Queste ed altre amenità mi sono arrivate all'orecchio tra ieri e l’altro ieri. In realtà da una quindicina di giorni la vera protagonista per i tifosi del Napoli è stata l’attesa. Ma non quella di Drogo ne “Il deserto dei tartari”, nella monotonia di un uggioso tran tran. Né quella dei due uomini che aspettano invano l'arrivo di un terzo di nome Godot nel capolavoro di Samuel Beckett. È stata una attesa felliniana, per utilizzare ancora il cinema come metafora. Agitata. Frenetica. Come quella del suonatore cieco che aspettava contorcendosi il passaggio del Rex in Amarcord, pur sapendo di non poterlo vedere.

È chiaro che da domani aspetteremo i fatti. I nuovi acquisti. Ma oggi i tifosi vivono un meritato momento di entusiasmo. Nella convinzione che tutto quello che si poteva fare sul versante del nuovo allenatore è stato fatto, puntando al massimo. Ma c'è di più. E forse è tutto scritto in quel tweet, nella sua asciuttezza. Come nel Dna di ogni uomo c'è scritta la sua storia.

Benvenuto Antonio!, lascia intendere un cambio di paradigma. Insieme a Conte arriva una squadra molto affiatata. Con un uomo come Oriali di provata esperienza e di grandi capacità nella gestione dei rapporti con la squadra. E in quel tweet si coglie l'intenzione del presidente di limitare la sua presenza e la sua incidenza nel giorno per giorno della vita della squadra. Affidando il timone delle scelte tecniche e della gestione organizzativa della compagine azzurra a un gruppo di uomini di calcio. Le cui capacità sono testimoniate dai successi ottenuti fino ad oggi.

Per carità, non ho alcun dubbio che De Laurentiis continuerà ad essere il riferimento primo della società. Ma nel tweet leggo che intende farlo in punta di piedi. Nel quotidiano dello spogliatoio, nel prepartita e nell'intervallo delle partite, tutto è affidato ad Antonio Conte ed ai suoi uomini. Se riflettete, e se leggo bene nel tweet-dna, si tratta di adeguare la struttura-Napoli a quella delle grandi società. Dal Real Madrid al Barcellona, dal Manchester City al Bayern. Un presidente che indica le linee di prospettiva. Che fa le scelte dell’entità degli investimenti. Che fissa gli obiettivi. Uno staff dirigenziale di un paio di persone a governare il sistema giocatori-società. Un tecnico di forte personalità ad operare le scelte tecnico-tattiche.

E se la mia lettura del tweet-dna è corretta, e non dettata solo dall'ottimismo del momento, siamo davvero di fronte a un cambiamento di paradigma. Con una società che, senza scegliere pesantezza strutturale e affollamento di dipendenti, vira nella direzione della modernizzazione. Assumendo come metodo che ognuno sia chiamato a fare quello che le sue competenze gli consentono di fare al meglio. Insomma , non verrei esagerare, ma la scelta di Conte potrebbe produrre un effetto sociale rilevante anche nel panorama degli appassionati partenopei.

E mi è venuto un sospetto. Magari infondato. Che però voglio esternare. E cioè che non sia un caso che De Laurentiis abbia scelto proprio il 5 giugno per annunciare l'arrivo di Antonio Conte. Ma che, con la sua straordinaria capacità di produrre coup de thèatre, abbia scelto il giorno per sottolineare l'indissolubile legame tra Napoli e il Napoli. Il 5 giugno è infatti per Napoli una data molto significativa.

Ancor più il 5 giugno 2024. Perché in questa data cade l'ottocentesimo anniversario della fondazione dell'università Federico II. La più antica università statale del mondo. Anniversario celebrato al San Carlo con una manifestazione davvero molto bella. E mi fermo qui perché devo correre al San Carlo. Forse ci sarà anche il presidente!