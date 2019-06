CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 3 Giugno 2019, 22:46

God save the queen. E già che si trova le consigli di adeguarsi alla riscrittura low-pop dei rituali diplomatici. Sei la regina, diamine, e hai pure i tuoi anni (portati con la grazia di una regina, giustappunto). Per cui ti aspetteresti un minimo protocollo di cortesie vintage, tipo un accenno d’inchino o di baciamano (basterebbe appena mimare il gesto), e invece ti arriva una scrollata di mano da ultras, di quelle che sembrano fatte per suggellare la condivisione di un tifo incrollabile per la squadra del cuore dopo una...