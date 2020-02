La Ue e l’Italia tra debito e investimenti

La presentazione di un riesame dell’efficacia del “quadro di sorveglianza economica”. La presentazione di un riesame dell’efficacia del “quadro di sorveglianza economica”, ovvero del patto di stabilità dell’Unione Europea e l’avvio di una consultazione sulle sue prospettive tra tutti i principali portatori di interessi (istituzioni europee, autorità nazionali, parti sociali e mondo accademico) sono indubbiamente buone notizie. Il Commissario europeo per l’economia ha il merito di aver sottolineato le luci e le tante ombre di questi anni, indicando l’esigenza imprescindibile di un cambiamento delle politiche economiche, in grado di affrontare sfide molto diverse da quelle di solo un decennio fa. Gentiloni ha fatto riferimento alla stabilità, che resta “un obiettivo essenziale”, ma ha introdotto “l’altrettanto urgente necessità di sostenere la crescita”, mobilitando ingenti risorse per gli investimenti volti alla realizzazione di un modello economico innovativo e per affrontare il problema dei cambiamenti climatici.



Le intenzioni sono commendevoli e raccolgono il monito inviato all’ultimo Forum di Cernobbio dal presidente Mattarella, quando individuava nella coesione e nella crescita gli obiettivi su cui fondare la revisione delle regole europee, puntando agli interventi in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca. Sono parole chiare, che richiedono il passaggio a proposte concrete per un nuovo quadro comunitario, facendo attenzione a non isolare l’Italia. Perché proprio questo è un tema aperto, in relazione alla nostra condizione economica e alla nostra capacità di interagire sullo scenario europeo. In questa fase, infatti, non occorre invocare la riforma dei Trattati, che richiederebbe tempi incompatibili con l’urgenza di una “scossa” economica e che si arenerebbe subito per le diverse opinioni dei Paesi del Nord, dell’Est e del Sud dell’Europa. Il sentiero stretto lungo il quale procedere è quello delle modifiche possibili alle policies continentali, cogliendo la Brexit e lo spettro dei sovranismi che si aggirano per l’Europa come un forte impulso al cambiamento.



In questo contesto, le due facce della stessa questione italiana sono il debito pubblico irrisolto e gli investimenti necessari allo sviluppo produttivo e all’occupazione. In Italia il rapporto debito pubblico/Pil dall’avvio della crisi, quando si era attestato intorno al 100%, ha subito un incremento di 35 punti percentuali ed è stato finora sopportabile anche grazie a bassi tassi di interesse, che non potranno durare all’infinito. Mentre, gli investimenti complessivi sono calati notevolmente (a meno del 18% del Pil), relegandoci agli ultimi posti in Europa per quelli pubblici (con poco più del 2% sul Pil, mentre la media europea è di circa il 3%), con una situazione migliore per quelli delle famiglie e delle imprese, comunque in contrazione. La discussione che si apre a livello europeo, quindi, può rappresentare l’occasione per affrontare questi problemi con coraggio.



Il debito accumulato non sembra occupare molto spazio nelle preoccupazioni odierne, soprattutto da parte di chi si rifugia nella morbida certezza dei risparmi privati, senza comprendere che vizi pubblici e virtù private non possono fare un sistema. Inoltre, il peso delle clausole di salvaguardia fa comprendere che la ricerca della semplice flessibilità non può durare a lungo. Per tali ragioni, una strategia di rientro dal debito pubblico è uno dei due aspetti da cogliere in questa nuova fase. L’altro fondamentale è quello degli investimenti. Le politiche di coesione, il green deal e la digitalizzazione possono essere lo strumento per far fronte credibilmente alla stagnazione continentale e possono integrarsi in un unico impegno per la crescita economica. Per l’Italia non si tratta solo di risorse disponibili a livello europeo, di non trascurabile portata, ma della opportunità di rilanciare una politica industriale, che già può attenuare le conseguenze di un deficit eccessivo, ma potrebbe anche essere considerata, per i suoi contenuti di sostenibilità e innovazione, fuori dal patto di stabilità, come prima forma di golden rule. Il Mezzogiorno si presta particolarmente a questo nuovo disegno e all’opzione verde, sia per le sue caratteristiche geografiche, che ne fanno il territorio più favorevole per l’economia circolare, sia per la compresenza di ampi spazi vuoti e di numerose eccellenze produttive, da riportare però a sistema. I prossimi appuntamenti della comunicazione e del libro bianco della Commissione europea su intelligenza artificiale e utilizzo dei dati possono fornire ulteriori opportunità a un Paese che voglia intraprendere decisamente la strada dell’innovazione e dello sviluppo.

