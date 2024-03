L' inchiesta del nostro giornale sui rifiuti nel sottosuolo cittadino ha indubbiamente avuto il merito di aver acceso i riflettori su una problematica che oltre ad impattare, ovviamente, in maniera impressionante sull'ambiente rappresenta una piaga purulenta per il nostro livello di civiltà, si pone quindi per le nostre istituzioni l' imperativo categorico di intervenire con urgenza e risolutezza.

Il Comune di Napoli, con bando ad evidenza pubblica, ha aggiudicato alla Società Ingea il compito di monitorare le condizioni del sottosuolo.Il direttore tecnico della società,il geologo Gianluca Marin, ha tracciato uno scenario davvero da brividi: mezzo milione di metri cubi di rifiuti nelle viscere di Napoli, accumulati dal secondo dopoguerra ad oggi, in particolare sotto la Galleria borbonica: scarti industriali, mobili, imballaggi e plastica per generi alimentari, davvero di tutto! Marin dichiara che molte responsabilità sono riconducibili ai proprietari dei Palazzi sovrastanti tale vergogna. Mentre i reati penali sarebbero prescritti, ciò non varrebbe per quelli amministrativi, si potrebbero ancora elevare delle sanzioni, i cui proventi potrebbero essere destinati ad un intervento straordinario di bonifica.

Come non sottoscrivere l' appello lanciato dalla segretaria di Legambiente Campania, Maria Teresa Imparato, di richiedere al Prefetto di Napoli un tavolo di confronto ed una Conferenza dei Servizi permanenti sulla drammatica problematica? Un Comune impegnato sulla programmazione del futuro della città deve avvertire il dovere di impegnarsi sul fronte della cura e della soluzione delle tante emergenze che l' affliggono.