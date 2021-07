La via crucis di Whirlpool atto di accusa alla politica

Li abbiamo visti sui binari della stazione ferroviaria, sulle autostrade, tra le auto del traffico cittadino, agli imbarchi degli aliscafi e dei traghetti per le isole, in aeroporto. A piedi per distribuire volantini, davanti alla Prefettura e alla Regione per chiedere di essere ricevuti e ascoltati. O in pullman per i viaggi della speranza al ministero dello Sviluppo economico o per far sentire la loro voce davanti alle sedi del potere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati