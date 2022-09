Napoli è la città del rovesciamento. Rompe gli schemi, fa saltare gli automatismi. Quello che appare abituale, qui diventa spesso inusuale, perde il suo carattere di regolarità per diventare eccezione. All’origine di questa inversione c’è il tratto della sua permeabilità. Napoli è la città dove niente resta mai immobile. Questo ritmo – a volte – produce una musica felice, perché contribuisce a renderla luogo di morbidezza, tolleranza, comprensione. Altre volte emette invece un suono distorto, perché la schiaccia contro il muro dei suoi vizi e dei suoi problemi.

A mettere in sequenza un paio di terribili notizie delle ultime settimane, ecco che ci ritroviamo attoniti e smarriti nel pieno della seconda ipotesi. Sia nel caso delle due ragazze finite al pronto soccorso dopo una lite finita addirittura a coltellate, a quanto pare per un fidanzato conteso, che in quello del povero Alessandro, spinto al suicidio ad appena 13 anni, vittima di un gruppo di bulli e bulle che lo tormentavano – sei giovani, quattro minori e due maggiorenni, tra cui due ragazzine – la struttura che va in pezzi è quella della violenza di genere. I maschi sono diventati le vittime, o gli oggetti della contesa. Le donne si sono trasformate in tormentatrici e soggetto attivo della violenza. E a questa increspatura di uno schema abituale – uomo violento, donna vittima – non sappiamo bene come reagire se non relegando il tutto ancora una volta a condizioni di disagio sociale e svantaggio culturale. Ci diciamo che sono poco più che virago afflitte da ignoranza irrecuperabile, e pazienza, passiamo avanti. Invece questo salto di schema va osservato con maggior attenzione, perché contiene al suo interno un potenziale esplosivo che va sorvegliato e messo in sicurezza il prima possibile.



La prima miccia è data dalla presenza asfissiante del cattivo uso del digitale. In ognuno di questi casi, e in molti altri come questi, il ruolo dei social è fondamentale.

Le minacce, la violenza verbale, l’uso di video irritanti o meme provocatori, le emoticon, le musiche su TikTok, le storie Instagram, i messaggi pubblici nelle bacheche o quelli privati: ogni passaggio, ogni canale di questi strumenti prepara il terreno, lo semina a poco a poco, lo nutre di rancore e soprusi, irrobustisce la persecuzione, rafforza le angherie. Questo è un elemento davvero epocale: in nessuna fase della sua storia l’umanità ha mai avuto a disposizione, come oggi, uno strumento di tale potenza per minacciare, perseguitare e intimorire le persone.

Quella che viene definita “reputazione social”, poi, a volte può diventare una vera e propria ossessione. Cosa che probabilmente farà sorridere non pochi lettori adulti, ma che invece tra i giovani è profondamente sentita. E la nuova “Colonna infame” digitale può rivelarsi molto, ma molto più pericolosa della sua storica omonima di Milano. Alessandro, per esempio, si è lanciato dalla finestra perché sottoposto a un bombardamento di sollecitazioni difficile, a quell’età, da reggere.



Chi ha più di trenta o quaranta anni, chi è nato più o meno sul confine di quella rivoluzione digitale, fa probabilmente molta fatica a capire. Ma chi in quell’universo vi è non solo cresciuto, ma proprio nato, se non adeguatamente protetto e guidato può a volte non sapere come uscire da quella pubblica piazza dove tutti ti guardano, tutti commentano, ti giudicano, ti espongono e ti seguono, passando in un attimo da follower a stalker.

La seconda miccia, alla prima intrecciata a doppio filo, è data dal flusso di codici maschili che invadono quelli femminili. Quelle bulle, quelle ragazze che litigano e poi tirano fuori i coltelli, sono donne che fanno i maschi nel modo in cui i maschi spesso ritengono di essere tali, cioè nella peggiore maniera possibile, quella legata alla sopraffazione fisica e alla violenza.



In quel gruppo di cyberbulli che tormentava Alessandro c’erano un paio di ragazze, forse una di queste era la sua ex-fidanzatina. Questa cattiva e malintesa emancipazione femminile che si mette a caccia del lato più scellerato del maschile, quasi come per pareggiare i conti, e prova a essere più virile del macho, più aggressiva del prepotente, più bellicosa del rissoso, si nutre di quello stesso schema che schiaccia le donne, le mette in condizioni di minorità e spesso le ferisce o uccide. Ed è un alimento tra i più letali, perché finisce col confermare e con il rafforzare precisamente quel modello, in un testacoda dal quale a uscire danneggiate sono, ancora una volta e soltanto, le donne stesse. Su entrambi gli aspetti c’è molto da fare, ma soprattutto c’è da farlo il prima possibile.