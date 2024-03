Siamo soliti lamentarci del disinteresse dei giovani rispetto al passato, la storia, la memoria. Lamentele non sempre infondate, ma l’accoglienza da rockstar riservata l’altra sera al San Carlo al professor Alessandro Barbero – tra i massimi divulgatori italiani di storia – in occasione dell’ottocentesimo anniversario della fondazione dell’Università “Federico II” di Napoli, ha qualcosa di entusiasmante, che dovrebbe far sentire i non nativi digitali un po’ meno apocalittici rispetto alle sorti del mondo futuro.

Sappiamo dalle cronache e da testimonianze che le prenotazioni per assistere alla lectio di Barbero sono andate esaurite rapidamente, proprio come avviene con i concerti delle rockstar più famose. E a voler assistere spasmodicamente alla lectio erano principalmente giovani, ovvero quei ragazzi con i quali noi “boomer” facciamo quotidianamente fatica a stabilire un dialogo culturale intergenerazionale, soprattutto a causa della rivoluzione digitale, che ha modificato in profondità modi, stili e contenuti dei processi culturali.

Quindi quest’affollamento entusiastico al San Carlo ci fa capire una cosa molto importante, e cioè che i giovani hanno bisogno di sapere, di conoscere, di capire, e che non è vero che stanno recidendo il legame con la storia. E di questo “evento” al San Carlo bisogna fare tesoro, perché è un raggio di sole in una realtà grigia dove i social, soprattutto nella loro dimensione più vacua ed edonistica, sembrerebbero aver gettato definitivamente le nuove generazioni in un ipnotico e un po’ sterile “presentismo”.