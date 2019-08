Lago Patria: villetta sventrata, il dramma di Walter «Era tornato per il compleanno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 24 Agosto 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta tra la vita e la morte Guido Walter Mariani, il 22enne coinvolto nell’esplosione causata da una fuga di gas che ha sventrato la villetta di famiglia a Lago Patria. Il giovane è ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli: ha ustioni di secondo e terzo grado sul settanta per cento del corpo, in particolare su mani, gambe e schiena. Walter è intubato e i medici non si sbilanciano: «In merito alla drammatica esplosione – si legge nel bollettino medico diramato ieri mattina dal Centro...