Lavoro nel Mezzogiorno: contratti brevi, salari bassi. Il sì alla decontribuzione

Salvare la decontribuzione Sud rendendola strutturale. E rafforzare tutti gli incentivi e sgravi che agevolano l’occupazione, almeno potenziale, di giovani e donne nel Mezzogiorno. D’accordo tutti i partiti, sovrapponibili persino i passaggi che i loro programmi elettorali dedicano all’argomento. Ma un conto sono gli annunci e le dichiarazioni d’intento, un altro è riuscirci conti alla mano. Cioè, con le inevitabili decisioni politiche che rendano la fiscalità di vantaggio, ad esempio, una delle vere priorità del Paese, visto che da qui passa ormai da due anni la stragrande maggioranza delle dinamiche contrattuali del Meridione, ancora distante circa 20 punti dalla media occupazionale del Nord. La strada rimane in salita perché al momento nessuno sa bene cosa accadrà a fine anno, quando scadrà la nuova proroga di sei mesi concessa dall’Ue all’Italia. E ovviamente non ci sono indicazioni tecnico-contabili su come procedere dal 1 gennaio 2023 nei testi licenziati dai partiti per la loro propaganda elettorale: sbilanciarsi, evidentemente, su questo punto è rischioso anche perché le incognite di Bruxelles sono tante e ad esse si aggiunge anche la certezza che per seguire l’eventuale percorso nazionale (vedi Leggi di Bilancio e dintorni) la copertura non costerebbe poco.



Eppure, passa sicuramente da qui una delle risposte più attese dal Sud che lavora anche se in questi due anni la Decontribuzione Sud è servita soprattutto a rafforzare i contratti esistenti, in maggioranza a tempo determinato, più che a garantire nuove occupazioni a tempo pieno. E allora, la domanda sorge spontanea: il Sud deve rassegnarsi a questo scenario, nel quale la precarizzazione degli impieghi è una sorta di prendere o lasciare, e dunque sperare nel rafforzamento delle politiche degli incentivi, o può voltare pagina? Dice l‘economista Pietro Spirito: «Per tutelare e creare lavoro nel Mezzogiorno intanto serve una grande operazione di rilancio della formazione professionale, cominciando dagli Istituti Tecnici Superiori, per passare poi alla istruzione universitaria, ma avendo a cuore soprattutto i percossi di riqualificazione professionale necessari per gestire la transizione dai vecchi ai nuovi mestieri. Questo obiettivo implica una riforma radicale della formazione sul territorio, che oggi insegue i bisogni invece di contribuire a determinare il corretto incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Una simile strategia può essere messa in campo in una grande alleanza tra industria, servizi ed amministrazione». Ma si potrebbe anche guardare a cosa fanno all’estero: «Sarebbe infatti opportuno sperimentare, come è stato fatto in Germania, un affiancamento tra chi è verso il sentiero della pensione e le giovani generazioni che si affacciano verso il mondo del lavoro, con una riduzione dell’orario per le persone adulte che verrebbero utilizzate prevalentemente come trasmissiori del sapere consolidato», dice ancora Spirito.

Già, e gli incentivi, e gli sgravi fiscali che ormai da anni sono diventati pressoché indispensabili almeno ad evitare che al Sud lo scenario peggiore, ammesso che ce ne possa essere uno più incerto ed angosciante dell’attuale? Proviamo a dare un’occhiata a questi numeri, riportati con tempismo all’attenzione generale da L’Espresso in una bella inchiesta di queste ore sulla cosiddetta Generazione Z. Nel solo 2020 le imprese hanno goduto di 20 miliardi distribuiti in 22 incentivi per favorire il lavoro degli under 35. L’elenco è noto da tempo: si va dalla Decontribuzione Sud all’esonero giovani per i contributi, dai crediti d’imposta di Resto al Sud agli incentivi per studenti e così via. Non sono riusciti a far scendere la disoccupazione giovanile ai livelli della media nazionale (21% quella Italia, 30% quella Sud) ma, se non altro, hanno evitato il peggio anche la crescita degli inattivi non è un segnale da trascurare. Né può esserlo il peso del lavoro povero e precario che peraltro è una tendenza quasi inarrestabile in tutto il Paese: 3 milioni 170 mila i dipendenti con contratto a termine, certificati dall’Istat a maggio scorso, sono il valore più alto dal 1977. «Nel primo trimestre 2022, il 33 per cento dei contratti a tempo determinato è risultato essere inferiore a 30 giorni, con addirittura un 10% della durata di un solo giorno. I contratti a tempo determinato sono diventati un elemento strutturale della nostra economia. Una trappola in cui rischiano di cadere migliaia di giovani”, sottolinea l’Espresso. I partiti lo sanno bene ma meglio di loro lo sanno le centinaia di migliaia di giovani che non riescono a sentirsi protagonisti del mercato del lavoro e che a gran voce rinuncerebbero volentieri ad almeno una parte di quei 22 incentivi per mettere su una famiglia, magari comprarsi una casetta e rinunciare a correre all’estero per dimostrare di cosa sono capaci.