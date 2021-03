Le correnti senza il partito

La buona notizia, per i dem, è che c’è unanimità, nel partito. La cattiva è che l’unanimità c’è su una cosa soltanto: sulla convinzione di trovarsi nella situazione più difficile da quando il partito è nato, una quindicina di anni fa. Su tutto il resto, l’unanimità non c’è affatto, e però, si potrebbe aggiungere provocatoriamente: non serve nemmeno. Mi spiego. Nelle concitate cronache di queste ore, all’affannosa ricerca di una soluzione alla crisi provocata dalle dimissioni di Zingaretti, il Pd viene dipinto, non senza ragione, come un partito dilaniato dalle correnti, il cui unico orizzonte è la lotta di potere, il posizionamento interno, la conquista delle poltrone e chi più ne ha, più ne metta.

Enrico Letta sembra dunque andar bene a tutti non tanto per la sua indiscussa e indiscutibile autorevolezza, quanto piuttosto perché ha eletto domicilio a Parigi. Gli uomini di maggior peso del partito – i Franceschini, gli Orlando, i Guerini – potrebbero cioè convergere sul nome di Letta nello stesso spirito quasi-commissariale con il quale si è fatto ricorso a Draghi, nel risolvere la crisi di governo: non trovando altro modo per regolare i nodi politici, e i rapporti di forza. Ma un conto sono i governi, un altro i partiti. Che hanno altre responsabilità e altri compiti. Che cosa infatti è necessario, perché un partito sia tale? Una visione politico-culturale: certamente; un’organizzazione territoriale: ovviamente. Una leadership: e sia. Ora, però, rimandino pure ad altra circostanza la discussione di tutti questi aspetti fondamentali, sui quali i democratici avrebbero tuttavia urgenza di misurarsi, magari in un congresso (se non ci fosse la pandemia di mezzo), resta il fatto che un partito è davvero tale se è in grado di ospitare non una linea soltanto, e tutti dietro più o meno ipocritamente coperti e allineati, ma almeno due linee, due concezione distinte dei problemi in campo. Un partito che esiste solo se siede nelle istituzioni non ce la fa: la minoranza interna non respira, e muore. Un partito che trarre senso dal confronto dialettico invece sì, anche se per riuscirci deve avere una vista più lunga, un radicamento sociale e un orizzonte culturale più ampio di quello offerto dai palazzi romani.



Il confronto con altri grandi partiti della sinistra europea mi sembra offrire una buona dimostrazione dell’assunto. Prendete il Labour party. Ha governato a lungo con Tony Blair, ma poi è arrivato sino a scegliere Jeremy Corbyn per la leadership del partito. È passato dalla terza via teorizzata da Anthony Giddens al socialismo vecchio stampo di Corbyn. E ora il pendolo si sta spostando nuovamente, dopo la disfatta di quest’ultimo. In Spagna, da Zapatero a Sanchez le cose sono cambiate, e parecchio. La piattaforma politica di Zapatero era decisamente più orientata a sinistra; Sanchez è invece accusato di strizzare l’occhio da tutt’altra parte: ai centristi moderati di Ciudadanos. In Germania, il pragmatico Schröeder vinse la competizione con Oskar Lafontaine e divenne cancelliere su posizioni neoliberali. Dopodiché, un rovescio dopo l’altro, e la fine dell’era socialdemocratica teorizzata da Ralf Dahrendorf già negli anni Ottanta del secolo scorso si è fatta realtà, con consensi praticamente dimezzati nel giro di dieci, quindici anni. L’elezione di Walter-Borjans e Saskia Esken alla presidenza del partito, nel 2019, è stato un primo segnale, e oggi è presto per dire dove andrà a parare, ma l’esponente di punta, Olaf Scholz, ha un’idea di riproposizione in salsa verde dei valori storici della socialdemocrazia tedesca, anche se è presto per dire dove porterà. Infine, la Francia. Da Mitterand in poi, il partito socialista ha saputo esprimere e tenere insieme, anche in aspra competizione, personalità molto diverse fra loro, con alti e bassi. Con Macron il cambiamento, invece, non ha più luogo dentro i confini del partito, che così finisce nell’irrilevanza.



Ora, è chiaro che cose come i sistemi elettorali, gli ambienti istituzionali e le culture politiche contano molto, e rendono le comparazioni sempre molto arrischiate. Ma ci si può accontentare del minimo comune denominatore di tutte queste diverse storie: un partito ha bisogno di ordinare, non semplicemente espungere la sua dialettica interna. E un partito di sinistra ha bisogno di farlo fra gli esponenti centristi e quelli più radicali, fra i riformisti che spingono per l’innovazione e i socialdemocratici che insistono sulla protezione, fra l’anima socialista e l’anima neo-liberale.



Il Pd è invece quel partito in cui, a parte diaspore minori, non uno, ma ben due segretari hanno traslocato da un’altra parte, costruendosi un’altra casa (una casetta, in realtà), pur di non rimanere sotto il tallone altrui: Bersani non poteva rimanere nel partito di Renzi, e Renzi non poteva rimanere nel partito di Zingaretti. Una dimostrazione più lampante della consunzione ideale che il Pd sta vivendo non potrebbe esserci.



Quel che rimane oggi è una confusione babelica. Non un partito di correnti, ma tante correnti (e, a volte, microcorrenti) senza nessun partito. Senza cioè nessuna decisione politica che spartisca (e al tempo stesso aggreghi) maggioranza e minoranza. Quel che rimane, è una logorante guerra a bassa intensità all’interno, o altrimenti la defezione e la fuga all’esterno.

La buona notizia per il Pd è dunque che, per una volta, dall’esterno qualcuno sta rientrando. La cattiva è che, oramai, non è detto che basterà.

