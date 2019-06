CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Giugno 2019, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle ultime settimane, il processo di deterioramento della realtà economica italiana ha accelerato il proprio passo. Nella cornice di un Paese che sembra aver perso i propri punti di riferimento, alcuni nodi stanno arrivando al pettine, senza che vi siano più le possibilità di rinvio cui ci si è aggrappati nel corso degli anni passati. Prendiamo il caso dell’Ilva di Taranto, che ci si era illusi di poter avviare a soluzione con la cessione ad Arcelor Mittal.La nuova gestione dell’acciaieria pareva aver segnato un punto di svolta in una delle vicende più intricate con cui si sia dovuta misurare l’Italia d’oggi. Invece adesso risulta che non è così e non perché la produzione d’acciaio è stata ridotta rispetto ai livelli previsti, con la conseguenza della cassa integrazione per un numero rilevante di lavoratori. La notizia peggiore è un’altra, cioè che sarà revocata la condizione secondo cui i nuovi gestori dell’impianto ex Ilva non possono essere ritenuti responsabili dei danni provocati dalle gestioni precedenti. Arcelor Mittal aveva negoziato col precedente ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda fissando ben chiaro questo presupposto, che ora dovrebbe venir meno. Se questo avverrà, ogni soluzione per Taranto verrà pregiudicata e l’accordo per la continuità dello stabilimento potrebbe saltare da un momento all’altro.