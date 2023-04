In Italia, un bambino nato lo scorso anno ha un’aspettativa di vita pari a poco più di 82 anni (quasi 81 se maschio e circa 85 se femmina); un bambino nato cinquant’anni fa, invece, aveva una speranza di vita pari a poco meno di 73 anni (69 se maschio e circa 76 se femmina, fonte Istat). Questa semplice ricostruzione di un importante aspetto della demografia del Paese porta con sé conseguenze economiche e sociali non indifferenti, a partire da quelle relative a sistema pensionistico e sua sostenibilità.



Infatti, da quanto sopra riportato ne deriva che un sessantacinquenne di oggi ha un’attesa di vita di poco superiore ai 20 anni (circa 19 se maschio e quasi 22 se femmina) e se equipariamo questi ultimi dati con gli analoghi di cinquant’anni fa constatiamo come la speranza di vita si sia allungata (fortunatamente) di oltre 5 anni sia per gli uomini che per le donne. Quindi, un cittadino che esce adesso dal lavoro a 65 anni si “gode” la pensione per 20 anni circa e siccome l’età effettiva al pensionamento è in media pari a 63 anni, gli anni salgono a 22. Ed è proprio questa una delle criticità più evidenti del nostro sistema pensionistico, ovvero l’ampio “pacchetto” di norme che hanno consentito e consentono tuttora - nonostante l’allungamento della vita - di andare in pensione anticipatamente (rispetto ai 67 anni, età per la pensione di vecchiaia), favorendo categorie di lavoratori e/o alcune generazioni (si pensi, ad esempio, all’APE sociale, a Opzione Donna, a Quota 100 fino all’attuale Quota 103), con un costo non secondario (se Quota 103, in scadenza alla fine di quest’anno, sarà rinnovata per un anno ancora, come sembra, la spesa aggiuntiva si aggirerà intorno ad un miliardo e di questi tempi non è poca cosa). Inoltre, così facendo si corre il concreto rischio sia di far aumentare oltre misura la spesa pensionistica (rispetto al Pil è già la più alta nella Ue, intorno al 16%) che di far “saltare” il legame tra contributi e pensioni (irrinunciabile in un sistema a ripartizione), determinando quel deficit che annualmente viene saldato dallo Stato, cioè dai contribuenti. Dunque, come operare, con riforme portanti e non con interventi marginali, per avviare a soluzione tali problematiche situazioni?

È immediato comprendere quanto siano “salutari” i provvedimenti dal lato delle uscite – riducendo al necessario le pensioni anticipate (lavori usuranti e precoci, ad esempio) - ma lo potrebbero essere anche quelli dal lato delle entrate, ovvero creando le condizioni per far crescere la massa contributiva. Ciò può avvenire seguendo alcune diretteici principali: la prima – lo abbiamo già evidenziato - è quella di limitare il più possibile le uscite anticipate, estendendo il periodo lavorativo; la seconda è quella di ampliare la base occupazionale e confrontandoci su questo aspetto con gli altri Paesi europei, osserviamo come i maggiori divari sussistano nell’occupazione femminile e in quella giovanile (siamo indietro di circa 15 punti percentuali rispetto alla media Ue).

È qui che dobbiamo migliorare con riforme ad ampio raggio in grado di far crescere l’occupazione femminile e dei giovani, costruendo da un lato, per le giovani donne, le condizioni economiche e sociali tali da non dover scegliere tra la maternità e la carriera – così come ribadito recentemente dal premier Meloni - e dall’altro formare i giovani con una particolare attenzione alle figure professionali che il mercato richiede; da non trascurare, inoltre, la manodopera straniera di cui abbiamo largamente bisogno, perlomeno in alcune specifiche attività. Un terzo indirizzo si può individuare nell’aumento dei salari e, quindi, dei contributi da versare, a parità di aliquota; in questo caso occorre agire nel quadro di un’efficace contrattazione decentrata in cui gli aumenti salariali sono collegati alla produttività (i nostri salari sono tra i più bassi in Europa, ma lo è anche la produttività del lavoro). Queste appaiono le operazioni possibili per rendere equo e sostenibile il sistema pensionistico dove, naturalmente, non deve essere messo in discussione il metodo di calcolo della pensione, cioè il criterio contributivo (che garantisce la più stretta correlazione tra contributi e prestazioni) al quale vogliamo dedicare un’ultima riflessione: in un ambito contributivo, la pensione annua da erogare si ottiene moltiplicando i contributi accantonati (virtualmente) durante il periodo lavorativo per un coefficiente di trasformazione il quale considera, in un complesso meccanismo matematico, l’aspettativa di vita di chi sta per andare in pensione. Tale coefficiente, a parità di età, è unico per gli uomini e per le donne, mentre come abbiamo visto, l’attesa di vita è diversa; pertanto, si commette una vera e propria “ingiustizia” nei confronti degli uomini ai quali viene “spalmato” quanto accumulato su un numero di anni residui superiore a quelli che in realtà saranno vissuti, con la conseguenza di attribuire una pensione annua di importo inferiore al dovuto. Ma l’iniquità espressa dal coefficiente di trasformazione non si ferma alla differenza tra i sessi; infatti, anche il territorio viene interessato dato che, ad esempio, un uomo residente in Campania vive mediamente 7 anni meno di una donna residente in Trentino-Alto Adige (circa 79 anni contro 86). Insomma, siamo in presenza di chiare iniquità che andrebbero rimosse.