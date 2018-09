Le grida per la piazza e la notte del diritto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 22:38

L’approvazione in Consiglio dei Ministri del ddl anticorruzione – la «Legge Spazza Corrotti», nella energica denominazione scelta dai Cinque Stelle – è solo il primo passo. I passi successivi si compiranno in Parlamento, e si sa che, specie in materia di giustizia, non è detto affatto che i provvedimenti escano così come vi entrano. Tanto più che, a quel che si apprende, Salvini non ha partecipato al Consiglio dei Ministri, marcando così una presa di distanza dal disegno...