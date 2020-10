Nonostante Enrico Montesano sostenga che la mascherina all’aperto è inutile e anzi dannosa, mi arrischio a sostenere il contrario. Anzi, non lo sostengo neppure, perché penso sia necessario domandarsi innanzitutto che dibattito sarebbe quello in cui un grande attore italiano e un coscienzioso professore di filosofia si confrontano sul tema: mascherina sì, mascherina no.



Come professore di filosofia, in verità, sono abituato a simili passi indietro: prima ancora di chiederti la tal cosa, e magari provare pure a rispondere, chiediti invece un’altra cosa, da cui la prima dipende. Succede spesso, da quando Platone si è inventato nei suoi dialoghi il personaggio di Socrate; potrebbe succedere anche tra Enrico Montesano e me, se qualcuno volesse metterci in scena (spero di no). Ma sta di fatto che siamo scivolati già diverse righe sotto l’inizio di questo articolo, e filosofeggiando non s’è detto gran che. Allora, per esser chiari e responsabili: se per contenere la diffusione del virus, di fronte a dati in lenta ma costante crescita, le autorità di questo paese, dal Presidente del Consiglio giù giù fino al sindaco della cittadina in cui vivo, esigono l’uso della mascherina, io indosserò la mascherina con assoluta convinzione, e mi preoccuperò che lo facciano anche i miei cari e i miei vicini. E se Lisa Noja, deputata di Italia viva affetta da atrofia muscolare spinale, dà l’esempio indossandola, nonostante serie difficoltà di respirazione, io la ringrazierò e raccomanderò il suo esempio. Ora torniamo al nostro ipotetico dibattito, su cui stavo manifestando qualche scetticismo. So già cosa mi si opporrà: Montesano non è libero di dire la sua e di pensarla come vuole? La discussione non è il sale della democrazia? Ha davvero tutti i torti, l’attore, quando diffida dei virologi in tv? Non ha forse il diritto di scegliersi le persone a cui dar retta, siano essi iridologi, omeopati, agopunturisti? Ora, il fatto che a queste domande si debba rispondere confermando i sacrosanti diritti di Montesano, non rende, in realtà, molto più sensata l’eventuale discussione con lui (nonostante in tv se ne vedano, di simili). In effetti, non lo è affatto. E un Paese che non è in grado di far valere le differenze fra opinione e opinione, quale sia degna di essere discussa e approfondita e quale no, purtroppo non sta messo bene, dal punto di vista della salute democratica. E in verità la responsabilità grava sì su Montesano (o sul sottoscritto, se mi mettessi a dir la mia, poniamo, sulla capacità di filtraggio delle mascherine e sull’andamento della curva epidemica), ma grava anche su chi fa informazione, e i dibattiti li allestisce quotidianamente in tv. E grava soprattutto sulla politica, naturalmente. Ora, però, cerchiamo di non essere ipocriti: quelli che dicono che la politica deve fare un passo indietro, quando si tratta della salute dei cittadini, dicono un’emerita sciocchezza. Se c’è un tema intensamente politico, quello è proprio la salute (se c’è una cosa che i governatori delle nostre regioni seguono con particolare attenzione, e a volte con colpevole concupiscenza, è proprio la sanità - e il relativo assessorato). Il filosofo scomoderebbe volentieri l’intera tradizione del pensiero occidentale, per mostrare quanto stretto e articolato sia questo nesso, ma non mi pare il caso. Limitiamoci a dire due cose, allora. La prima: qualunque (sottolineo: qualunque) scelta di politica sanitaria comporta un bilanciamento fra rischi e opportunità, costi e benefici, e dunque comporta l’esercizio di una specifica responsabilità politica nella valutazione e azione conseguente. Il comitato tecnico-scientifico può rappresentare scenari, con gradi diversi di probabilità: tra di essi, tocca però al politico scegliere, e poi dar conto della scelta (possibilmente, rendendo pubblici gli elementi sulla base dei quali ha scelto: lo dico a proposito di verbali del comitato da render noti e confronti parlamentari da tenere, sempre). Seconda cosa: proprio perché è materia politica, la salute è anche terreno di lotta politica, di propaganda politica, di strumentalizzazione politica. Il che significa che drammatizzare o minimizzare è sempre possibile: l’epidemia può servire per nascondere inerzie e inefficienze che ci sono, o denunciare ritardi e inefficienze che non ci sono. Fa parte del gioco, ed è compito di un’opinione pubblica attenta cercare di denunciare queste strategie, e di giudicarle per quel che sono (ma non crediate che nei regimi autoritari ciò non accada: accade anzi di più, con minore controllo democratico. Dunque: non lamentiamoci troppo). Infine, torno alla mascherina. Il cui impiego, lo so benissimo, non è affatto banale. Mutare gesti ed espressioni, cambiare le modalità di relazione fra le persone – e farlo per un lungo periodo, come sta accadendo – ha conseguenze profonde, relativamente alle abitudini di vita, ma anche alla percezione di sé e degli altri. Se la mascherina divenisse un giorno regola di vita quotidiana, e non più una disciplina emergenziale, limitata nel tempo e allo stretto indispensabile, si toglierebbe al mondo gran parte della sua bellezza. Ma oggi, ci tocca aver pazienza, e anche la pazienza, io credo, è un esercizio di virtù democratica.

