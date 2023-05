Appare innegabile il fatto che oggi in Italia, diversamente da quanto accade in molti altri Paesi europei (e non solo), praticamente non s’assiste a mobilitazioni e rivendicazioni di massa, benché di certo non manchino i problemi e i disagi. In altri termini, sarebbe davvero illusorio sostenere che in Italia le piazze siano sostanzialmente tranquille perché “tutto va bene”. La lista delle cose che non funzionano – e per le quali ci si potrebbe aspettare manifestazioni e proteste – è certamente dettagliata e ben nota. Dilungarvisi sarebbe impietoso. Limitiamoci al livello dei salari, sensibilmente più bassi di quelli, ad esempio, tedeschi.

Eppure, la Germania, dove il salario minimo orario, introdotto nel 2015, era già passato a 12 euro nell’ottobre del 2022, nello scorso mese di marzo è stata teatro di imponenti scioperi e manifestazioni, che hanno chiesto e ottenuto aumenti salariali per limitare le conseguenze dell’inflazione. Lo stesso è accaduto nel caso dei cortei e delle proteste contro il caro affitti, che nei mesi scorsi avevano attraversato e in alcune occasioni paralizzato le principali città tedesche e portoghesi.

Ebbene, proprio su questo piano, qualcosa s’è mosso anche da noi, quando pochi giorni fa s’è all’improvviso materializzata la protesta delle tende da parte degli studenti universitari fuori sede, che si ribellavano al caro affitti nelle grandi città, sede delle Facoltà più prestigiose.

Poteva essere la scintilla che avrebbe acceso un incendio, in quanto il malessere degli studenti universitari fuori sede fa corpo col blocco dell’ascensore sociale, che sempre meno spesso consente il rinnovamento della classe dirigente del nostro Paese. Inoltre, più ci si focalizza sul disagio degli studenti fuori sede, meno si può trascurare una delle principali contraddizioni delle grandi città, tanto attraenti quanto inospitali, soprattutto per i giovani (cioè per coloro che, come il governo sembra augurarsi, dovrebbero riprodursi).

Eppure, dalla protesta delle tende non è nata nessuna ribellione più generale. Il fenomeno s’è subito ridimensionato, appena il governo, evitando di snobbare la protesta, ha preso in mano la situazione. Invece di polemizzare con i governi precedenti o con i sindaci, il Consiglio dei ministri è intervenuto stanziando fondi e soprattutto riuscendo a incassare sostanzialmente la fiducia degli studenti.

Forse ciò non basterà a fermare il movimento dei fuori sede, ma la tempestiva risposta del governo ha sicuramente smussato la protesta e le piazze non si sono riempite di manifestanti.

Come spiegare questa compresenza di molti disagi e poche proteste? Tutti a dire che se mancano mobilitazioni e rivendicazioni, ciò dipende dal fatto che non c’è una vera opposizione né una sinistra che sappia raccoglierla, organizzarla ed esprimerla. Non sarà, invece, che la destra di Giorgia Meloni sta dimostrando di sapere il fatto suo? Era la sola forza d’opposizione ed ora che è nella “stanza dei bottoni” dimostra di riuscire ancora a intercettare le pulsioni dell’opinione pubblica. Si dirà ch’è essenzialmente marketing. Ma non è una novità che la politica sia fatta anche di questo. I disagi effettivi contano, ma conta anche di più il modo in cui si riesce a presentarli: cioè a viverli e a conviverci, magari anche a edulcorali e neutralizzarli. È giocoforza riconoscere che, almeno finora, su questo piano non c’è partita tra l’attuale governo che, nonostante le sue differenze interne, ha una leadership unitaria e le opposizioni, che appaiono sempre più confuse e divise. C’è solo da sperare che malessere e disagi non peggiorino. Ma in ogni caso, fin quando durerà il feeling tra il governo e la pancia dell’opinione pubblica, le piazze resteranno vuote e silenziose.