Come sempre, i dati sono importanti, ma più ancora è importante l’uso che se ne fa. Il rapporto Invalsi 2023 fotografa un’Italia a due se non a tre velocità. E non sorprende: se guardiamo alle competenze di base che si acquisiscono a scuola – italiano, matematica, inglese – Il Mezzogiorno è indietro. Uno studio ravvicinato della rilevazione condotta dall’Istituto nazionale di valutazione permette di fare alcune distinzioni importanti: per genere, per materie.

Per gradi di istruzione, per indirizzi e percorsi di studio, per background sociale e migratorio, per differenze territoriali. E in genere, per approntare azioni mirate, volte a migliorare il sistema e a ridurre le distanze, questo lavoro analitico è fondamentale.

Ma non è una sintesi arbitraria, e neppure semplicemente sbrigativa, trarre la conclusione di cui sopra: il Mezzogiorno è indietro. Sicché discutiamo pure di autonomia differenziata – e, prima, di livelli essenziali di prestazioni – però fateci capire, gentili signori, come si fronteggia una situazione simile. Prima di dividerli, di separarli, di renderli sempre più autonomi, fateci capire come si ricuciono i lembi di questa Italia, che continua invece a generare diseguaglianze, ad accentuare i divari, a produrre sempre più estese disomogeneità.

Il presidente Invalsi, Roberto Ricci, parla di un «progressivo distanziamento negativo» e aggiunge pure che non si tratta solo di differenze nei risultati di apprendimento in senso stretto, ma anche nelle diverse «opportunità di apprendere». La qual cosa ha un significato molto preciso: l’opportunità di apprendere fa riferimento, mi par di capire, ai trasporti, al tempo che si impiega per raggiungere la scuola, alle mense, alle biblioteche, alle palestre, alle piante organiche, alle attività curriculari ed extracurriculari. Al sistema scolastico nel suo insieme, insomma. Ora, capisco che si possa rimanere colpiti, persino angosciati dallo scoprire che un terzo circa dei bambini delle scuole primarie non possiede le competenze di base in matematica, ma resto sinceramente più colpito dalla schietta dichiarazione che si legge nel Rapporto: «a livello nazionale l’indicatore di equità non mostra valori nella soglia di accettabilità».

Il sistema è iniquo, dice cioè l’Invalsi, la variabilità degli esiti tra il Nord e il Sud del Paese supera di gran lunga la soglia che permetterebbe di ricondurla a fattori individuali, sicché si può concludere che «le opportunità formative nelle regioni del Mezzogiorno sono molto diverse per i singoli allievi, traducendosi in uno svantaggio generale che diviene sempre più eclatante al crescere dei gradi scolastici». Più chiaro di così.

Poi si può discutere di pedagogia e di didattica, di metodologie di rilevazione e di analisi quali-quantitative, di effetti a breve termine e di effetti a lungo termine della pandemia, e si può dare atto che insieme alle ombre ci sono anche le luci – è palese che gli estensori del Rapporto non vogliono dare l’impressione di trarre conclusioni affrettate e a senso unico, per cui per esempio salutano con soddisfazione la riduzione del grado di dispersione implicita (cioè di quelli che terminano sì gli studi, ma con competenze non adeguate), e certo: è cosa buona e giusta, questa, che si spera si consolidi in una tendenza – ma resta che le cento e passa pagine di questo studio consegnano una e una sola domanda al decisore politico: come si fronteggia una situazione di disparità territoriale così drammatica? Invalsi dice: non lo si fa certo nel giro di un anno, e io aggiungo: men che meno nel giro dei pochi mesi da quando l’attuale governo è in carica. Ma lo si fa, purtuttavia: lo si comincia a fare? Di sicuro, di anno in anno si legge il Rapporto, e se non può bastare un anno per cambiare le cose, non si può neppure ripetere ogni anno, ad ogni nuovo Rapporto, che un anno non basta.

E visto che sul tavolo c’è l’autonomia differenziata (anche quella non c’è da un anno: se ne parla da più di venti, in realtà), la domanda diventa la seguente: è con l’autonomia differenziata che lo si fa, è in non ho capito bene quale forma di competizione virtuosa fra singole scuole o fra sistemi scolastici regionali che lo si può fare? Non ho motivo per formarmi alcun giudizio prevenuto: può darsi che l’allocazione delle risorse richieda diversi profili di autonomia e responsabilità, fra Stato centrale e amministrazione regionali, e chissà cos’altro, ma è chiaro a tutti, nel Paese, che se non si tratta di fare ragionamenti astratti, o di principio, è perché si deve rispondere a quella sola domanda: come si restituiscono ai giovani del Sud le opportunità che un sistema iniquo – iniquo, abbiamo letto, in maniera inaccettabile – toglie loro? Se in premessa ci sarà questa consapevolezza, forse qualcosa si comincerà a vedere, anche dal lato delle conseguenze che se ne vorranno trarre. Altrimenti, sappiamo già cosa leggeremo nel Rapporto Invalsi 2024.