Tra i tanti “impegni” fiscali e contributivi che una larga parte dei cittadini di questo Paese deve onorare, quello riguardante il costo del lavoro assume un ruolo estremamente significativo. Vediamo perché: diciamo subito che su 1000 euro di costo complessivo, un lavoratore cosiddetto standard (ovvero senza carichi familiari) ne percepisce in media, come netto, poco più della metà (541, con una media Ocse pari a 654, dati 2022). Ciò accade perché la parte restante (459 euro) è una somma di adempimenti da assolvere sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore e costituisce il cuneo fiscale e contributivo.



Infatti, poco più di 300 euro vengono destinati ai contributi sociali (2/3 a carico del datore e il resto del lavoratore) che rappresentano una specie di retribuzione differita una volta andati in pensione (ricordando sempre che siamo in un sistema a ripartizione), mentre i restanti 150 euro circa equivalgono ad imposte personali che gravano sul lavoratore (Irpef, addizionali locali e altro).

Naturalmente, come è facile comprendere, il cuneo fiscale e contributivo aumenta al crescere dell’età del lavoratore (ci sono cinque punti percentuali di differenza tra un under 35 e un over 55) e, contestualmente, al migliorare della propria posizione lavorativa (circa dieci punti dividono un dirigente da un operaio); inoltre, è di tre punti percentuali inferiore quello relativo alle lavoratrici rispetto a quello degli uomini, così come quello dei contratti a tempo determinato nei confronti di quello a tempo indeterminato. Pure sul piano territoriale ci sono significative differenze, dato che il cuneo del Nord è di quasi tre punti superiore a quello del Sud. Tale diversità di tassazione incide in misura significativa sulla domanda e offerta di lavoro, rappresentando in talune circostanze un vero e proprio ostacolo alla completa adesione al mercato del lavoro.

Ora, lasciato alle spalle, con un secondo voto favorevole, l’improvviso e imperdonabile “scivolone” della maggioranza, avvenuto alla Camera durante la votazione sul Def (che comprendeva uno scostamento di bilancio da utilizzare per il taglio del cuneo), il governo - con il decreto lavoro approvato in Cdm il primo maggio - intende proseguire nella riduzione dei contributi sociali per gli stipendi al di sotto dei 35mila euro (già nella legge di bilancio 2023, si era provveduto ad una diminuzione di un punto percentuale in più rispetto a quanto aveva realizzato il governo Draghi), favorendo in questo modo la crescita salariale della parte meno abbiente della popolazione. Si tratta di un passo avanti ulteriore, per ora temporaneo (fino alla fine del 2023), di grande significato prospettico, nel senso che si vanno definendo le future linee programmatiche per il sostegno alle famiglie (e pure alle imprese), così come tracciate dal premier Meloni.

Dunque, il taglio del cuneo fiscale fino al 7% per i redditi sotto i 25mila euro, se reso anche strutturale nel tempo, potrà contribuire non poco a tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, proprio adesso che se ne vede un grande bisogno (in quest’ultimo anno, nonostante una crescita del reddito disponibile di circa il 6%, il potere d’acquisto – causa inflazione - si è ridotto più dell’1%, determinando da un lato una frenata della propensione al risparmio di circa il 5% e dall’altro un’attenuazione dell’aumento dei consumi intorno all’1%, fonte Istat).

Quindi, ben si comprende quanto sia importante procedere su questa strada di riduzione delle tasse, trovando le necessarie risorse con un opportuno riordino delle tax expenditures - cioè delle agevolazioni fiscali che riducono il prelievo ai contribuenti – per far fronte anche alle stringenti regole contenute nel nuovo Patto di stabilità appena presentato a Bruxelles; per completare, però, il percorso finalizzato alla totale restituzione del potere d’acquisto perduto – con riflessi importanti sui consumi che costituiscono il 60% del Pil, non dimentichiamolo – occorre stimolare la produttività con investimenti ad alto contenuto tecnologico e di conoscenza (attualmente gli occupati nei settori manifatturieri e dei servizi così caratterizzati rappresentano soltanto il 4% del totale e negli ultimi venti anni sono cresciuti di appena l’1%, fonte Istat) collegando, di conseguenza, gli incrementi salariali (dopo aver formato adeguatamente i lavoratori) alla “forza” imprenditoriale delle singole aziende, cioè alla produttività. Si tratta di uno strumento volto a migliorare l’organizzazione delle imprese (per crescere in dimensione ed essere più competitive) e a dare impulso all’innovazione e alla qualità del lavoro.

Questo tema è di particolare rilevanza in un Paese, come il nostro, dove la ricchezza prodotta è contrassegnata da un’elevata intensità di lavoro, ma con un ridotto contributo di tecnologie (comprovato da una spesa per ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche e private ben al di sotto della media Ue, 1% del Pil contro il 2%). Dunque, le strade per (ri)avviare efficaci politiche di protezione della capacità di spesa sono sufficientemente delineate ed è questo il momento (delicato) di individuare il punto di equilibrio tra richieste salariali diversificate a livello settoriale e territoriale, esigenze aziendali e tenuta dei conti pubblici (a proposito, si stima che il Pil sia cresciuto in volume dell’1,8% tra il primo trimestre di quest’anno e quello del 2022, fonte Istat ed è una notizia incoraggiante), con l’obiettivo primario di garantire prospettive di crescita al Paese.