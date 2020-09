Le Regionali e il risiko rosso-verde

Invece di fronteggiare le incognite legate al ritorno del virus, i partiti si sono rituffati nel loro mestiere preferito, quello del pallottoliere. Nei sette giorni che ci separano dall’esito delle elezioni regionali, ne sentiremo di tutti i colori. Ma due sono quelli che faranno veramente la differenza.



Il rosso di Nicola Zingaretti e il verde di Matteo Salvini. Le uniche poltrone in gioco sono le loro.

Per carità, i risultati locali conteranno e come. Per gli abitanti di Toscana e Puglia, chi sarà il governatore farà una bella differenza. Ma non sarà necessariamente il colore politico a cambiare il corso delle cose. Vedi il raffronto impietoso, sul fronte sanitario, tra Lombardia e Veneto. Due regioni entrambe a guida leghista, una al top l’altra una debacle. Due esempi opposti di buona e pessima amministrazione. E d’altro canto, cosa mai hanno in comune il centrosinistra di De Luca e quello di Emiliano, come programmi, coalizioni, leadership? Eppure, nel computo politico della diretta non-stop di Mentana, la notte della verità, li troveremo sulla stessa colonna, insieme alla criticissima Toscana. E in testa alla colonna ci sarà Nicola Zingaretti. Con la sua testa, inevitabilmente, in bilico.



L’unica vittoria certa è la Campania – almeno stando ai sondaggi – proprio la meno ortodossa. Ma, coi tempi – e i virus – che corrono, nessuno va per il sottile. Se la rossa Toscana resistesse, Zinga dovrebbe riuscire a sventare l’assalto alla sua segreteria. Pur se con qualche patema d’animo. Se poi portasse a casa anche la Puglia, potrebbe – quasi – dormire tranquillo. Se addirittura riuscisse a ribaltare i pronostici nelle Marche, per il leader più anti-leader che c’è sarebbe l’apoteosi. Con una simile dose di incertezza, non sorprende che i bookmaker di Londra si siano tirati fuori.



L’altra colonna della sfida tennistica – ai media questo tipo di match piace moltissimo – è quella di Matteo Salvini. Nel suo caso, è un po’ più semplice. Se sfonda in Toscana, ritorniamo – quasi – al clima euforico del pre-Papeete. Se, invece, perde Toscana e Marche – oltre alla Puglia che, comunque, riguarda in primis Fratelli d’Italia – si apre dentro la Lega la partita della successione. Non con lo stillicidio mediatico che da qualche mese amplifica ogni screzio all’interno del Pd. In sordina, come si addice allo stile felpato di Zaia e della sua possibile sponda, l’eminenza grigia Giorgetti. Ma, diversamente da quello che si può intravedere nel Pd, con un cambio di prospettiva strategica.



Ciò che, infatti, non si riesce a capire nel rutilante tintinnio di sciabole – per il momento, solo a mezzo stampa - dell’assalto alla segreteria del Nazareno, è cosa dovrebbe cambiare negli orizzonti dei democratici, miracolati dall’autogol di Salvini e traghettati malgré soi in un governo di cui detengono la golden share. Certo, un nuovo segretario potrebbe modificare le porzioni delle pantagrueliche spartizioni in corso. Ma a rischio di far saltare gli equilibri che Zinga generosamente tiene insieme, col risultato che la grande abbuffata si trasformi in una frittata. Invece, per la Lega è diverso.



Salvini ha conquistato la leadership radicalizzando le posizioni ideologiche, e personalizzando il timone. Un’organizzazione che, dopo gli eccessi separatisti di Bossi, si era rafforzata soprattutto con l’efficienza nelle amministrazioni locali, si è trovata proiettata nell’orbita di un partito personale nazionale. Ma proprio quando sembrava in procinto di conquistare l’universo, l’orbita si è imballata ed è iniziata una brusca discesa. Del leader e dei consensi. Senza contare i guai giudiziari che rischiano di compromettere l’immagine buongovernista. Tutto ciò, mentre si è aperta una voragine nel cosiddetto elettorato moderato.



Con il tracollo di Forza Italia, il non decollo di Italia viva, e, più in generale, l’assenza di leadership capaci di colmare lo spazio occupato in questi anni – seppure da prospettive diverse – da Berlusconi, Monti, Renzi, molti leghisti si staranno chiedendo se Salvini non abbia imboccato la direzione sbagliata. Forse è tardi per rimediare. Ma non per presentare il conto.

