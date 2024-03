Singolare coincidenza. Nella stessa settimana in cui Apple ha deciso di rinunciare al progetto di una vettura elettrica, Xiaomi ha annunciato di voler entrare in quel mercato. Quasi contemporaneamente, a fronte del paventato ridimensionamento delle fabbriche italiane di Stellantis, sono state aperte trattative per produrre in Italia automobili cinesi. La Cina dunque si sta dimostrando oggi all’avanguardia nella tecnologia e in grado di imporsi in Europa e in America e non perde occasioni. Chapeau!

Se questa è la realtà, fino ad oggi è mancata una risposta europea efficace. Forse anche perché non sono state risolte alcune palesi contraddizioni tra obiettivi e regole. Gli obiettivi sono stati enunciati con chiarezza dalla presidente uscente della Commissione, Ursula von der Leyen: difesa, allargamento e transizione ecologica. Le regole, che rappresentano i meccanismi istituzionali attraverso i quali realizzare i propositi sopra indicati, sono il principio dell’unanimità nelle decisioni, il Patto di stabilità e la politica dei tassi applicata dalla Banca centrale europea.

Quanto agli obiettivi, la crisi internazionale, con due guerre ai nostri confini e un crescente gioco di provocazioni, induce ad assumere con decisione le necessarie misure difensive. Naturalmente passare ad un meccanismo di deterrenza unificato sarebbe la scelta più efficace ed economica, ma non tutti sono d’accordo.