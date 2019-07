CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Luglio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senatori e deputati sono troppi. Troppi rispetto a cosa: a quale misura, a quale parametro, a quale modello? Per i Cinque Stelle, che hanno fortemente voluto il disegno di legge costituzionale e che esultano ad ogni passo in direzione dell’approvazione definitiva, la riduzione dei parlamentari, votata l’altro giorno in Senato – da 315 a 200 senatori; da 630 a 400 parlamentari – va salutata come «la fine di un’ingordigia politica andata avanti per decenni». I decenni sono per la verità, quelli...