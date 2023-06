Tutto lascia credere, com’è stato da più parti già notato, che la morte di Silvio Berlusconi abbia consacrato Giorgia Meloni e il suo governo come i veri eredi del Cavaliere. Ovviamente, ciò non esclude la presenza, all’interno del centrodestra al potere, di punti di vista diversi, non immediatamente fagocitati dal partito della presidente del Consiglio. Ed è certamente nell’interesse dello stesso esecutivo che Forza Italia, il partito fondato dal Cavaliere, mantenga la sua autonomia, in modo da scongiurare un esercizio smisurato e irresponsabile del principio maggioritario.

Lo testimoniano anche i sondaggi legati alle prossime elezioni in Molise e al gradimento dell’attuale reggente del partito, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Balza agli occhi, tuttavia, che la barra del timone della leadership generale è oggi saldamente nelle mani della Meloni, la quale, però, non ha raggiunto questo risultato con un colpo di mano, ma l’ha preparato seguendo lo stesso metodo seguito a suo tempo da Berlusconi, ossia la più o meno rapida conquista del consenso. Il funerale solenne nel Duomo di Milano, il lutto nazionale e la lunga sospensione dei lavori parlamentari hanno rappresentato, con la forza eloquente dei simboli, un vero e proprio passaggio di consegne, benedetto dall’esibita intesa tra la figlia Marina e la “quasi moglie” Marta Fascina.

Si ha proprio l’impressione che nulla sia accaduto e stia accadendo contro la volontà del de cuius, che, dopo aver occupato, fin dal 2011 col governo Monti, una posizione politica più defilata, sembra ormai ritornato a occupare il centro della scena, sia pur per interposta persona. Ragion per cui, può ben dirsi che se non Berlusconi, almeno il berlusconismo sopravviva nei suoi eredi oggi al governo.

Ciò che spiega, fonda e in qualche modo impone questa continuità è innanzitutto il risultato elettorale, facilitato certo dall’assenza d’una qualunque intesa tra le forze di opposizione, ma ancor più certamente basato sulla solidità e sul radicamento popolare d’un gradimento di massa che si sbaglierebbe a sottovalutare. Le scaramucce che ebbero luogo tra Berlusconi e Meloni al momento della formazione dell’attuale governo potevano ringalluzzire le opposizioni, ma passano in secondo piano di fronte alla forza dei numeri e alla logica inesorabile del potere. In fin dei conti, c’è un’aria di famiglia tra il vecchio successo elettorale – ma non solo elettorale – di Berlusconi al momento della sua “discesa in campo” all’indomani di Mani pulite e il recente sorpasso della Meloni a danno dei suoi alleati, i cui partiti, rispetto alla crescita di Fratelli d’Italia, hanno perso vigore. Nell’uno e nell’altro caso, s’è trattato di un’affermazione tanto inattesa quanto netta, quasi trionfale. Rispetto alla quale, nonostante le apparenze, contano poco le ideologie, le visioni del mondo e gli altri usuali puntelli della politica.

Contano invece molto di più, non solo le personalità, ma direttamente le persone dei due leader che hanno saputo provocare e gestire l’allargamento del consenso e il conseguente accesso alla stanza dei bottoni. Questo filo di continuità tra le parabole vincenti di Berlusconi e Meloni non oscura né cancella le loro differenze biografiche e politiche, capaci però di cospirare unitariamente verso lo stesso obiettivo, l’approvazione di massa del proprio operato. Berlusconi ci riusciva con la simpatia del venditore di successo. Ma Giorgia Meloni ha dimostrato finora che con l’ostinazione e la puntigliosità dell’azione politica, per quanto meno empatica e accomodante, si possono conseguire gli stessi successi. In modi diversi, ieri con le televisioni, oggi con i social, entrambi aggregano e compattano. Berlusconi lo faceva, forse, in modo più inclusivo; Meloni, dal canto suo, almeno finora, sembra più interessata a confermare e blindare il consenso dei suoi militanti, di quelli cioè che portano voti e che fino a ieri erano all’opposizione e devono ancora abituarsi a una retorica e soprattutto a un’azione politica diversa. Infatti, com’è ovvio, governare è cosa diversa dal fare opposizione: e perciò le decisioni operative della Meloni risultano di fatto molto più pragmatiche delle sue dichiarazioni d’intenti.

Ovviamente, per lei e per il governo, non è tutto in discesa, dal momento che i problemi del Paese sono tanti e il consenso non basta conquistarlo e manutenerlo, ma bisogna soprattutto conservarlo. Perché ciò possa aver luogo anzitutto a casa propria, cioè all’interno della propria maggioranza, è importante che l’indiscussa leadership della Meloni mantenga aperta la dialettica interna tra le forze che la compongono. E poi c’è da sperare che le forze d’opposizione imitino il comportamento di Fratelli d’Italia nella passata legislatura, esercitando col massimo impegno la propria capacità critica e magari anche propositiva. Il loro destino è segnato, se viceversa continuano a comportarsi come se il governo Meloni fosse un semplice e occasionale incidente di percorso e soprattutto se, per delegittimarlo, continuano a disconoscerne il radicamento popolare.