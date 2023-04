Napoli confuso e opaco come non si vedeva almeno da un anno, salvato da un pasticcio dei difensori del Lecce. Ricordate cosa accadde ad aprile del 2022?

Napoli confuso e opaco come non si vedeva almeno da un anno, salvato da un errore dei difensori del Lecce. Ricordate cosa accadde ad aprile del 2022? Un punto in tre partite e addio sogno scudetto. Il tricolore è in cassaforte, la preoccupazione stavolta è un’altra: che squadra si vedrà nelle imminenti sfide Champions contro il Milan?

Gli azzurri hanno vinto per un colpo di fortuna - la palla che è scivolata tra le mani del portiere Falcone su retropassaggio del difensore Gallo - contro un avversario che aveva perso le ultime cinque partite senza segnare una rete. Poco aggressivi, sfilacciati, qualche fiammata e niente più di Kvara. Si è avvertito il peso dell’assenza di Osimhen, sostituito stavolta da Raspadori. Male Jackpot, che ha lasciato il posto a Simeone, costretto a sua volta a chiedere il cambio per un infortunio che mette in allarme Spalletti. Mai come ora il tecnico confida nel recupero del nigeriano per il primo round contro il Milan tra quattro giorni al Meazza. In questa fase in cui il Napoli appare appannato, dopo mesi di straordinario gioco e puntuale manifestazione di forza fisica, i colpi di Osimhen sono attesi per dare vivacità alla squadra che ha messo nei mesi scorsi tanto fieno in cascina da poter gestire il vantaggio sulle inseguitrici in campionato. Ma in Champions?

Gli uomini di Spalletti e Pioli sono arrivati alla sosta in una condizione completamente differente sul piano psicologico, anche in base a quanto erano riusciti a produrre in campionato e in Champions. Se il problema non è un calo fisico, peraltro possibile dopo mesi ad alta intensità e con un turnover limitato da parte del tecnico, allora Spalletti deve lavorare sulla testa dei giocatori. Ciò che contava nell’anticipo di Lecce più che il risultato era il tipo di prestazione, alla vigilia della trasferta di Milano: il segnale non è stato quello atteso dal tecnico, anche se va registrato che dopo le poche sconfitte in questa stagione il Napoli ha sempre reagito con una vittoria.

È una fase grigia che rischia di pesare sui 180’ del derby d’Europa se non saranno ritrovati i migliori Kvara (pochissimi spunti per il georgiano, che ha chiuso da centravanti dopo l’infortunio di Simeone) e Lobotka, se sulle fasce non miglioreranno le prestazioni di Lozano (difficoltà nell’uno contro uno e deboli conclusioni) e Rui. Poco potrebbe fare anche un attaccante di spessore come Osimhen se non venisse accompagnato dalla squadra, da quell’espressione corale che è il vero segreto di questo straordinario gruppo. Il Napoli, la squadra col migliore attacco, ha segnato una rete nelle ultime due gare e a Lecce ha fatto due tiri in meno di avversari che lottano per la salvezza (9 contro 11).

Non è casuale che il gol del vantaggio sia stato segnato, con perfetto colpo di testa, da capitan Di Lorenzo. È emerso in una partita non brillante, con la sua personalità e il suo gioco, spingendo forte sulla fascia fino alle ultime battute per aiutare il Napoli a segnare ancora e a chiudere questa trasferta senza soffrire. È lui a far capire alla squadra qual è la strada da ritrovare, recuperando l’entusiasmo che non si è visto nelle ultime due partite, a prescindere dai risultati. «In campo con spensieratezza», ha puntualizzato nel dopo partita, guardando già al Meazza. Non ci si doveva abbattere dopo lo 0-4 e non ci si deve rasserenare dopo la vittoria in una partita sporca, di quelle che il bel Napoli non sa cosa siano perché ha sempre giocato bene.

Ma non si può in tutte le occasioni dare spettacolo. Ecco, ciò che va recuperato - al di là degli aspetti tecnici e degli interventi che Spalletti (nella foto) potrà apportare con la sua saggezza - è quel gioco che diverte chi è in tribuna e chi è in campo. E che l’aggressività, vista quando è scoccato il 95’ e l’arbitro ha fischiato la fine fermando il contropiede di Politano e negando il possibile terzo gol, torni ad essere la caratteristica di una squadra a cui era riuscito finora tutto splendidamente facile.