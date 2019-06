CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Giugno 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei primi giorni del gennaio 1947 Alcide De Gasperi, all’epoca a capo di un governo che comprendeva socialisti e comunisti, fece uno storico viaggio negli Stati Uniti guidati da Truman. Fu una settimana di incontri e colloqui che lo cambiarono personalmente (come confidò a Nenni al suo ritorno). Ma che soprattutto cambiarono, forse per sempre, la politica italiana (e in parte anche europea). Dopo quasi cinque mesi di lacerazioni e crisi con gli alleati sarebbe nato un nuovo esecutivo (il quarto guidato da De Gasperi) composto solo da democristiani, socialdemocratici, liberali e repubblicani. Nel mondo era iniziata la guerra fredda, in Italia iniziava la lunga stagione del centrismo.I paragoni storici rischiano di essere ingannevoli. Ma talvolta possono anche essere istruttivi, o almeno suggestivi. Al netto delle ironie sulla distanza abissale che corre tra De Gasperi e Salvini, perché non pensare che tra gli effetti politici del viaggio che quest’ultimo ha appena fatto a Washington possano anche esserci la fine del contratto-alleanza tra grillini e leghisti e, stando ai rumors che si rincorrono nei palazzi romani del potere, nuove elezioni subito dopo le vacanze estive? A De Gasperi, in cambio di aiuti economici e di amicizia politica, fu suggerito di sospendere la propria collaborazione con le sinistre troppo legate a Mosca. Al capo leghista qualcuno potrebbe aver chiesto di lasciare al suo destino un partito, il M5S, che per amici sembra essersi scelto in modo scientifico i nemici dichiarati di Trump: dalla Cina al Venezuela.