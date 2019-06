Perché il Paese ha bisogno di una rete di alleanze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 00:00

Molti nemici, molto onore. L’importante è non esagerare, specie quando non si hanno le spalle grosse e i conti a posto. Dire che l’Italia è politicamente isolata sulla scena internazionale (come forse mai è stata nella sua storia recente), e dunque politicamente debole, suona come voler dare addosso ad un governo che di difficoltà e problemi ne ha già molti. Gran parte dei quali, beninteso, imputabili più alle incomprensioni e ai dissidi esistenti tra i due alleati, che al pressing duro...