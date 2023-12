Il bilancio dei due anni di attività del prefetto Claudio Palomba, promosso a capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è qualcosa che potremmo definire “agenda Palomba”, ovvero un lascito prezioso per il prefetto che verrà. Unanime il giudizio positivo sul lavoro svolta da Palomba in anni assai complicati per Napoli, soprattutto sul fronte dell’emergenza educativa, della dispersione scolastica, della criminalità organizzata, delle baby-gang e degli omicidi nel mondo giovanile.

L’aspetto che più ha colpito del discorso di commiato del prefetto è la consapevolezza di dover affiancare all’azione repressiva un costante impegno socio-educativo, perché Napoli non ha bisogno di “prefetti di ferro” o di sceriffi, ma di prefetti consapevoli di quanto sia necessario tenere insieme legalità ed educazione, senso dello Stato e concreta conoscenza – una conoscenza innamorata, potremmo dire – della complessità storico-antropologica della città. Non a caso Palomba ha detto che «Napoli è la mia città, e il mio cuore resta napoletano». Perché senza cuore non serve a niente, il “pugno di ferro”.

L’”agenda Palomba” significa continuare, tanto per fare alcuni esempi concreti, videosorvegliare le aree più critiche della città, coordinare l’attività repressiva dei fenomeni criminali, sgomberare gli immobili occupati dalla camorra, rafforzare i tavoli di osservazione nelle Municipalità e aggredire le illegalità nel settore della ricezione turistica e della ristorazione.

L’agenda Palomba significa affrontare soprattutto in modo determinato e coordinato la dispersione scolastica e il degrado socio-educativo. Infatti le sue parole sono state inequivocabili: «Ho più volte detto che oltre alle forze dell’ordine, alle quali rivolgo un elogio spassionato, serve un esercito di operatori sociali e psicologi per risolvere il problema della baby-gang». Aggiungendo un dettaglio preoccupato, che dovrà essere uno dei principali “pensieri” del nuovo prefetto: «Ci sono due o tre Municipalità e alcuni Comuni della provincia dove il problema è serio e va affrontato alla radice».

C’è poi il tema degli scioglimenti per infiltrazioni mafiose dei Comuni della provincia. Su questo fronte non dovranno esserci tentennamenti o timidezze: qualsiasi forma di inquinamento camorristico dovrà continuare ad essere espulsa dalle istituzioni democratiche, affinché sia chiaro a tutti che lo Stato non farà sconti a chi proverà a infettare le istituzioni con il virus del malaffare, del voto di scambio, dell’affarismo mafioso, dell’intimidazione politica ed elettorale.

Ma l’agenda Palomba, ripetiamo, sarà efficace solo se a tutto questo verrà affiancata una poderosa iniziativa socio-educativa. Che ora è più possibile che mai, visto che il turismo sta portando benessere e bisogno di sicurezza, e nulla, si sa, contrasta di più l’illegalità di un’economia che ha necessariamente bisogno di essere pulita e legale. Perché il principale nemico del turismo napoletano è la criminalità e la camorra, e se sempre più napoletani saranno coinvolti nelle attività turistiche, tanto più crescerà in loro un impegno diretto per contribuire a ridimensionare il malaffare e la criminalità organizzata.

Ma ci vuole cuore, ripetiamo. E una “santa alleanza” tra le istituzioni e le associazioni, affinché in tutta l’area metropolitana, capillarmente, vengano intensificate attività educative, associative, scolastiche, culturali e sportive che possano fare capire che la legalità conviene, non solo moralmente, ma anche economicamente.

Il bilancio del prefetto Palomba ha posto al centro di tutto il ruolo dei giovani, sia in negativo che in positivo. Su questo bisogna essere chiari: senza un protagonismo attivo dei giovani non sarà possibile alcun cambiamento. In questo senso il consiglio che ci sentiamo di dare al nuovo prefetto, Michele di Bari, il cui insediamento è previsto il 15 dicembre, è quello di usare di più e meglio le energie giovanili, perché c’è una gioventù napoletana che ha una profonda consapevolezza etica, e questa gioventù deve essere usata in ogni modo – possibilmente coordinato – per intervenire scuola per scuola, quartiere per quartiere, strada per strada per far capire che Napoli è più bella senza pistole, senza violenza, senza furti, senza scippi e senza omicidi.

Nel salutare il prefetto Palomba, l’augurio è che la sua “agenda” possa essere proseguita e arricchita non solo con ulteriori iniziative securitarie, ma anche con nuove idee socio-educative. Chiunque può e sente di poterlo fare deve essere coinvolto in questa sfida, e irrobustire quell’esercito etico-civile di cui ha parlato Palomba nel suo discorso di saluto. Essere pessimisti è ragionevole, ma essere ottimisti è non solo doveroso, ma anche possibile.