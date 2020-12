La manovra che si limita a proroghe e deroghe

La legge di bilancio rappresenta il principale documento legislativo sull’uso dei soldi pubblici e la loro distribuzione tra le varie attività di governo. È lì che si individua il programma economico-finanziario che il governo ha in mente per l’anno successivo e che il Parlamento approva.



Si potrebbe pensare che la legge di bilancio appena approvata dal Senato dica molto poco, a proposito di programma di politica economica per l’anno 2021. Costruito sulla difensiva nel tentativo di arginare i devastanti effetti dello sciagurato anno 2020, il bilancio 2021 si limita – se così si può dire – a distribuire moltissime risorse (circa 40 miliardi, il doppio di una ordinaria manovra di bilancio) con scarsa dinamicità e visione politica.

A un primo conto, la legge contiene circa cinquanta proroghe e una decina di deroghe. Ci sono proroghe molto puntuali, come quella dei contributi per i biglietti da e per Palermo e Catania; proroghe di maggior impatto, come quelle per le principali detrazioni fiscali; proroghe delle misure emergenziali che, proprio perché più volte posticipate, rischiano di finire nel limbo dell’emergenza infinita.

Come nel caso dei divieti di licenziamenti; proroghe la cui ragione è più o meno legata a una situazione – la pandemia - che di fatto si prolunga. Ci sono persino proroghe di deroghe, come per i limiti contabili dei bilanci degli enti locali o alle assunzioni di personale sanitario. Di proroga in proroga e deroga in deroga, il bilancio 2021 rischia di fare degli aggiustamenti di bilancio la politica finanziaria del prossimo anno, con effetti sia sul piano economico che giuridico.

Dal punto di vista economico, non è affatto detto che un’attitudine più riformista e aggressiva nei confronti della crisi in atto sia migliore: non basta fare per fare bene, e la storia del riformismo degli ultimi venti anni ne è sufficiente dimostrazione. È innegabile, tuttavia, che la strategia della proroga e della deroga è un messaggio di navigazione a vista per i cittadini e soprattutto per le imprese. Importanti modifiche legislative come il congedo di paternità obbligatorio o l’opzione donna non hanno motivo di rimanere eternamente temporanee, una volta che la maggioranza politica le consideri valide. Il coraggio di stabilizzare anche solo piccole modifiche ordinamentali è un requisito minimo per poter governare un paese che ha un serio problema di prevedibilità e stabilità normativa.

Dal punto di vista giuridico, la copiosità delle deroghe e, soprattutto, delle proroghe non è, tuttavia, solo un segnale di incertezza, ma anche di opacità e iniquità. Deroghe e proroghe costituiscono rinvii ad altri precetti e il rinvio è una delle principali cause di incomprensibilità di quello che una legge dice. La semplificazione non dipende dal come, ma dal cosa si scrive nelle leggi: se le decisioni politiche vengono prese dilazionando le precedenti o sospendendone la loro efficacia, non c’è tecnica redazionale che possa compensare la complicazione.

E l’opacità diventa così agevole anticamera dell’iniquità: chi mai comprenderebbe che dietro la disposizione “all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole ‘per l’anno 2020’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Per l’anno 2021’” si nasconde un credito di imposta regressivo come il bonus giardini?

Il problema non è solo di drafting e di equità di questa o quella misura. A livello più sistematico, attiene all’assenza di un principio che dovrebbe essere la stella polare di ogni legge di bilancio (e in generale di ogni programma di politica economica): conciliare esigenze di libertà economica – che riguardano la possibilità di generare ricchezza e il rigore con cui lo Stato ne preleva e ne spende una parte – e di uguaglianza – che riguardano l’impegno che lo Stato si è dato di aiutare chi versi in stato di bisogno. In questo maledetto anno e per il prossimo futuro, sono in tanti a trovarsi in questo stato. E sono tanti i soldi a disposizione del governo, così tanti che per la prima volta dopo molto tempo il governo può fingere che il deficit non sia un problema. Proprio per questo, seguire la stella polare di un intervento pubblico che riesca il più possibile a tenere insieme libertà e uguaglianza significa anche passare per leggi di bilancio che abbiano un’idea più articolata del ruolo dello Stato, rispetto a uno spenditore in deroga e in proroga.



© RIPRODUZIONE RISERVATA