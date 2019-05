Napoli: l'«ospedale dei pazzi» in rovina, crollano le pareti e gli infissi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 23 Maggio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I ventisei ettari di giardino sono diventati una foresta, gli 85mila metri quadri di strutture, che si dividono in oltre trenta palazzine differenti, si stanno accartocciando e fra poco verranno giù di schianto. Il Leonardo Bianchi, l’«ospedale dei pazzi» di calata Capodichino è un pugno allo stomaco per le drammatiche storie che ancora custodisce e per il degrado inesorabile che oggi l’avvolge. E l’ipotesi che possa essere trasformato in una struttura congressuale o in un centro commerciale, non...