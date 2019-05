Leonardo, il primo genio che voltò le spalle all'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 2 Maggio 2019, 22:56

Fu un autunno sereno, quello di Leonardo in Francia. Dal maggio del 1517 fino alla sua scomparsa 500 anni fa, il 2 maggio del 1519, il Genio di Vinci ritrovò nel Castello di Clos-Lucé, presso Amboise, la pace. Una pace che i suoi andirivieni - secondo alcuni le sue fughe - non gli avevano fino ad allora consentito. Era da poco iniziata la rincorsa di Francesco I di Francia verso il perseguimento dell’egemonia della sua Nazione in Europa, rallentata (ma non stroncata) poco dopo dalla battaglia di Pavia (1525). Francesco I...