La sfida civile dei lettori ​che dialogano con i giornali

Qualche tempo fa un amico mi raccontò un piccolo, illuminante aneddoto su Alberto Arbasino. Era seduto di fronte al grande scrittore mentre questi, in treno, compulsava un gigantesco fascio di quotidiani. «<WC1>Ci sono i suoi articoli»,gli aveva chiesto questo amico. «No, leggo quelli degli altri e poi scrivo ai giornali che li pubblicano».



E di fronte all’espressione perplessa del suo interlocutore aveva spiegato:«Quando scrivo libri sono uno scrittore. Ma quando scrivo ai giornali, sono un cittadino. E non si può essere sempre e solo scrittori». Contribuire alla buona riuscita del vivere associato scrivendo ai quotidiani. È, questo, uno dei modi per essere cittadini avvertiti, consapevoli, che senza reticenze o mezze verità scelgono di partecipare alla vita pubblica della loro città? È una domanda che viene dalla lettura dei quotidiani di questi giorni, dove moltissimo si è dibattuto sulla esistenza di una società civile a Napoli.<



Una domanda che ha suscitato accese discussioni, pensosi editoriali, analisi più o meno raffinate senza venire a una risposta che mettesse d’accordo tutti. Eppure è proprio su quei medesimi giornali che, ogni mattina, proprio come nella folgorante risposta di Arbasino, si producono scatti abbaglianti e istantanei di piccola militanza civica, accensioni di flash che illuminano pezzi di realtà urbana. Dove prendono corpo esercizi di cittadinanza e impegno civile. È lo spazio delle lettere al giornale. Le scrivono Ciro, Carlo, Laura, Gennaro, Anna, Maria, Teresa o Rosario. Nomi di cittadini. Persone.



Lettori che scrivono non per lanciare sassi nello stagno, ma per svolgere, giorno dopo giorno, un filo tenace che si tende e che diventa una pratica di reggenza della cittadinanza. Lettere come dialogo continuo in tempi di discorsi tra sordi sui social network, di discussioni digitali capaci soltanto di rigettare le ragioni degli altri per fare spazio esclusivamente alle proprie. I social, soffocati da tonnellate di bile e aggressività, ancorati a un esercizio solipsistico e a un lessico limitato, dominati da stereotipi inutili o addirittura dannosi sono investiti da una delegittimazione fortissima da una parte – che sembrerebbe purtroppo minoritaria – dell’opinione pubblica, e di questo deficit di credibilità associato al mezzo digitale è segno lampante il moltiplicarsi di lettere ai giornali.



Nonostante l’imperio della Rete, l’abitudine dei lettori di rivolgersi ai giornali tramite lettere è una potentissima manifestazione di impegno civile, di una concezione dell’essere cittadini che va oltre il post indignato su Facebook, che va al di là della invettiva digitale. Che è capace di scendere in profondità nella sostanza delle cose, senza l’ironia, la battuta, la provocazione, la caricatura che tutto ormai travolge nelle modalità di comunicazione social. Dove qualsiasi cosa, anche la tragedia più disperante, la notizia più nera, diventano occasione per una freddura, un meme, una provocazione. Una nube tossica che cala, uccidendolo, su qualsiasi tentativo di ragionamento. I lettori e le lettrici che scrivono ai giornali – nella stragrande maggioranza dei casi – provano viceversa a esprimere un testo ragionato, pensato, motivato, che va oltre l’impressionismo del tweet tramite spunti, denunce, invettive, proposte. Ci sono lettori e lettrici che provano a fermare sulla carta immagini che da personali e private diventano collettive e pubbliche. Non sono, del resto, poi chissà quanti gli spazi attraverso i quali si possono misurare le caratteristiche assunte dalla libertà d’espressione in azione. Di certo, non è lo spazio che ci viene concesso dai social – dietro la cessione, da parte nostra, di consistenti fette di libertà e diritti – a poter essere, da questo punto di vista, un terreno di osservazione, visto che proprio quei presunti spazi di libertà digitale inducono a visioni divisive, da tifoseria, da derby calcistico, dove tutto è o bianco o nero, e chi prova a porre un punto di vista sfumato viene ignorato o messo ai margini della discussione.



Le lettere ai giornali introducono invece i chiaroscuri, i punti di vista alternativi che aprono e allargano la visione. Forse perché sono lettere scritte sapendo che qualcuno leggerà e risponderà? Perché avere un referente, un interlocutore che risponde, che reagisce, che sposa o critica le posizioni espresse, fa fiorire il dialogo, nutre una modalità di relazione che apre il dibattito, che semina dubbi, scardina certezze, suscita altre domande, solleva obiezioni. Ed è l’esercizio di un pensiero critico che fa scivolare il dialogo sul piano dell’orizzontalità. Non c’è infatti, in quella zona del quotidiano, un giornalista che scrive e un lettore che legge. C’è un lettore che scrive e un giornalista (di solito il direttore) che legge e risponde, allo stesso livello, in una democrazia magica della parola. Tutto questo si riduce a un solo termine: comunità. Il bisogno di creare una comunità di interlocutori che discutono. Della città, della politica, del degrado, delle difficoltà e delle fatiche quotidiane. Ma sempre con la consapevolezza, o anche la semplice speranza, di far parte di una comunità dialogante. La prossima volta che si ripresenterà il dibattito su civismo e impegno della cittadinanza non si dimentichi, per cortesia, anche questo elemento. © RIPRODUZIONE RISERVATA