Cambiare il Sud, ​si parte dalla Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 14 Giugno 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Accetturo e Guido de Blasio, gli autori di «Morire di aiuti» (Ibl Libri) – l’importante pamphlet sulle politiche per il Mezzogiorno cui hanno recentemente dedicato la loro attenzione su queste colonne Nando Santonastaso, prima, e Gianfranco Viesti, poi - non hanno certo bisogno di avvocati difensori. La qualità della loro ricerca, il prestigio dell’istituzione in cui lavorano parlano infatti da soli. Le righe dedicate alle politiche per il Mezzogiorno dalle recenti Considerazioni finali del...