Napoli: aule fredde, gli studenti del liceo Umberto tornano a casa

Prima hanno protestato per l’ennesimo giorno di scuola con l’aula fredda, poi hanno deciso di uscire e far segnare l’assenza. È successo ieri al liceo Umberto I, dove dopo il rientro dalle festività natalizie, la caldaia ha mostrato un malfunzionamento che ha previsto la sostituzione di alcune parti. Un disagio che da alcuni studenti del primo anno è stato considerato intollerabile al punto da lasciare l’aula gelida e tornare a casa, segnalando immediatamente il problema ai genitori. Quello che viene contestato è che non ci si aspetta dal prestigioso liceo di Napoli possa incappare in disservizi simili. La direzione intanto fa sapere che la “fronda” degli studenti freddolosi e ribelli è stata piuttosto scarna, che la didattica non ha subito nessuna interruzione, e che il guasto alla caldaia è stato risolto in giornata con l’intervento dei tecnici.

Nel liceo Umberto I non ci sono stati quasi mai moti di ribellione, e il dirigente Carlo Antonelli insieme ai suoi docenti è sempre riuscito a mantenere l’ordine con gli studenti. Ma a quanto pare il freddo dei giorni scorsi è riuscito a riscaldare gli animi di alcuni studenti che non hanno retto al quarto giorno senza riscaldamento scatenando una rivolta. Ad aderire, però, soltanto una manciata di ribelli che ha lasciato le aule (soprattutto quelle di prima) ed è tornata a casa, preferendo l’assenza alle lezioni al freddo. Forse però è stata solo la scusa per evitare un’interrogazione o un compito in classe, perché all’interno del liceo di Chiaia in pochi si sono accorti della sommossa dei termosifoni spenti e, quando la voce è iniziata a girare, altri compagni hanno mal digerito la scelta fatta, vista anche una temperatura più mite registrata ieri.



Il problema alladi fatto c’era, e a causarlo potrebbe essere stata proprio la pausa nelle festività natalizie che ha fatto emergere la necessità di sostituire alcuni pezzi. «Giovedì scorso sono arrivati i tecnici e hanno constatato che la caldaia non funzionava come si deve, e quindi l’esigenza di dover sostituire un pezzo, che oggi (ieri per chi legge, ndr) è arrivato. In questo momento sono al lavoro per ripristinare l’impianto di riscaldamento, che dovrebbe avvenire in giornata», chiariscono dalla vicepresidenza, sottolineando che «in ogni caso le attività didattiche non hanno subito nessuna interruzione. Pochissimi studenti hanno scelto di non restare in aula perché trovavano disagevole la temperatura, ma rappresentano un numero davvero irrisorio». Da lunedì, quindi, la caldaia tornerà a funzionare correttamente e gli studenti ribelli potranno stare al caldo.