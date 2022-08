A Napoli rischiano di essere eletti soltanto “big” nazionali. È la logica perversa della riforma voluta dai populisti che, riducendo il numero degli eletti, tende a privilegiare gli esponenti nazionali dei partiti rispetto ai candidati locali. In apparenza sembrerebbe un innalzamento qualitativo delle classi dirigenti, in realtà si tratta di una vera e propria nazionalizzazione della rappresentanza parlamentare, una sorta di neo-centralismo politico e partitico che priva le città e i territori di rappresentanti forti e radicati, motivati a portare nei due rami del Parlamento le istanze cogenti dei “collegi”. La riforma parlamentare voluta dai populisti sta creando una grande ferita nelle classi dirigenti territoriali.

Non è soltanto questione di ambizioni tradite e di carriere interrotte, ma di spazi vitali che stanno venendo meno per chi si è dato anima e corpo a dare risposte – giuste o sbagliate ora non conta – alle esigenze dei cittadini. La politica non è soltanto potere, affarismo e ambizione, ma anche una storia poco raccontata di abnegazioni e impegni vissuti trascurando affetti e serenità personali. E quindi adesso un pezzo di classi dirigenti o di ceto politico come dir si voglia rimarrà fuori dalle istituzioni, sortendo come effetto nel migliore dei casi un disimpegno deluso o, nel peggiore, una moltiplicazione del sottogoverno compensativo. Ecco l’ottusa miopia dei populisti: non aver previsto che in un sistema di potere tentacolare come quello italiano ogni deputato o senatore in meno non significa un risparmio ma un aumento delle spese, perché tutto quello che si risparmierà a livello parlamentare lo si spenderà con gli interessi nel sottogoverno, che dovrà per forza di cose assorbire un pezzo di classe dirigente rimasto a piedi.



Per tornare a Napoli – ma il problema si pone anche per altre città metropolitane – la vera questione è che è assai probabile che all’indomani delle elezioni a livello parlamentare la città sarà più sola e trascurata. E tutto questo è grave, perché Napoli sta vivendo una stagione potenzialmente entusiasmante ma anche rischiosa, anzitutto perché sono in arrivo i fondi del Pnrr, e poi perché è in atto una gigantesca riconversione in senso turistico della città. A chi si rivolgeranno in Parlamento gli amministratori comunali di Napoli quando avranno un problema o vorranno fare una battaglia? È poco probabile che i “big” non napoletani abbiano tempo e interesse a spendersi per Napoli; più probabile, invece, che gli amministratori comunali cercheranno risposte nel “deep State”, ovvero nei poteri profondi dello Stato, oppure presso la Regione, che è la vera istituzione a uscire vincitrice dalla famigerata riforma voluta dai populisti.



Se Napoli e la Campania avranno meno deputati e senatori a rappresentare le concrete istanze del territorio è inevitabile che ad avere più potere sarà adesso il presidente di Regione – e, in generale, i politici regionali. Tanto per rimanere al caso napoletano e campano, all’indomani delle elezioni il potere del presidente De Luca sarà ancora più forte, ed è assai probabile che i toni si alzeranno e che la dialettica tra Stato e Regioni subirà un ulteriore inasprimento. Se fino a quest’ultima legislatura a mitigare i toni e i poteri nelle diatribe tra Regione e Stato c’erano molti parlamentari ben radicati e capaci di mediazioni, ora De Luca avrà tutto l’interesse – ma anche l’obbligo, a onor del vero – ad alzare i toni. Così come il sindaco Manfredi, che però si pone politicamente in maniera più organica rispetto al potere centrale, non essendo il suo governo e la sua leadership frutto di un eccessivo spirito autonomista.



Ridurre i rappresentanti del popolo in un momento di grave crisi delle democrazie liberaldemocratiche – si pensi all’astensionismo, il più grande partito italiano – significa non aver ben presenti i rischi che si stanno correndo. Perché meno classi dirigenti saranno in campo nella contesa elettorale e meno segmenti di società saranno sollecitati a recarsi alle urne.

È vero sì che questa nazionalizzazione della politica sfida e polverizza molto campanilismo e non poco clientelismo, ma il rischio è che i territori siano poco rappresentati e che l’astensionismo finanche delle classi dirigenti possa indebolire la democrazia.

La cosa più generosa che potranno fare i tanti candidati locali senza speranza di essere eletti è combattere politicamente ed elettoralmente come se fossero certi di vincere. Ma chiedere ai politici una sorta di santità civile sarebbe l’ennesimo rigurgito populista, perché fare politica – mestiere durissimo – significa anche ricompensa e soddisfazione, visto che espone ad attacchi, fatiche e umiliazioni più di quanto comunemente si creda. Tuttavia questa generosità servirebbe molto in un difficile passaggio della nostra democrazia come questo.