CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Aprile 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La carica dei napoletani che ambiscono a un seggio a Strasburgo è fatta di uomini, non esattamente alla prima esperienza - soprattutto nel Pd - e di donne che grazie alle quote di genere arrivano in maniera massiccia nel panorama politico. Insomma c’è curiosità nel capire il linguaggio nell’era del «contratto di governo» dove i contraenti se le suonano di santa ragione tutti i giorni e su ogni argomento. In Europa la musica dovrà essere per forza diversa. M5S E LEGA Tra i...