CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 15 Maggio 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chissà come dovremmo chiamare le quattro «signore» che hanno postato la foto di se stesse che adagiavano i didietrini o i didietroni sul velluto settecentesco del trono dei Borbone a Palazzo Reale: forse regal-socialiste? forse sub-sociali? o forse facenti parte di ammemepiaceosocial@nunmenefottnient.str? E poi diciamolo: ma che delusione per i fan delle quattro! I selfie solo sul trono regale? Ma a Palazzo Reale c’è anche la camera da letto della Regina! E il lettone, perché non sfruttare anche il lettone? E poi c’è la toilette con l’arredamento autentico, e là sai che selfie! Stiamo scherzando, ma con amarezza: perché il fatto che, approfittando di una manifestazione di Wine&Thecity che occupava i locali della Reggia, alcune persone abbiano potuto eludere la sorveglianza e fare quel che volevano del patrimonio culturale di Napoli è triste. Siamo alle solite come nello stile Reggia di Caserta con il fiorista a cavalluccio del leone?